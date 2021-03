Il Calciomercato della Juventus ruota tutto intorno a due pedine: Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il portoghese ha un grande impatto sui conti a causa del suo ingaggio da 30 milioni a stagione. Se dovesse rimanere, le trattative per l’attacco sarebbe improntate al low cost, altrimenti Paratici potrebbe partire all’attacco di qualche campione, con Icardi tra i preferiti. Poi c’è il caso Dybala, che ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 e se non lo farà entrò l’estate potrebbe partite. Troppo alto il rischio di deprezzare il cartellino o addirittura di perderlo a zero. Così la Juve lavora per la permanenza, ma non può non ascoltare quello che sta succedendo attorno al proprio attaccante.

Futuro in Premier League per Dybala?

A guardare da vicino Paulo Dybala sarebbe almeno quattro club di Premier League. Non mancano gli ammiratori tra Manchester United e Tottenham, squadre che avevano già provato il blitz nel 2019. Entrambe sembrano essere state vicine all’accordo con la Juve, ma all’epoca fu il calciatore a bloccare tutto. Voleva rimanere a Torino e così ha fatto, risultando fondamentale per la vittoria della Scudetto con Sarri in panchina. Ora, soprattutto Mourinho, vorrebbe riprovarci mettendo sul piatto 55 milioni di euro.

Uno dei corteggiatori di Dybala è anche Tuchel, attuale tecnico del Chelsea. L’anno scorso i blues hanno chiuso i colpi Werner e Havertz per 200 milioni circa, ma a quanto pare non bastano. Così la squadra di Londra vorrebbe accontentare il proprio tecnico portando a Londra un altro giocatore offensivo per garantire un maggiore numero di gol.

La trattativa potrebbe essere imbastita sulla base di uno scambio. Non è un mistero che alla Juventus piaccia Jorginho e quindi può essere una possibile contropartita ma non è l’unica alternativa, nell’affare potrebbero rientrare anche i talenti offensivi Werner e Pulisic.

Calciomercato Juventus, anche il Liverpool sull'argentino

Infine c’è il Liverpool che in attacco ha bisogno di alternative al tridente Manè, Salah, Firmino.

L’arrivo di Diogo Jota la scorsa stagione, ha rimpolpato il reparto che però a fine anno potrebbe veder partire Origi. Così Klopp potrebbe partire all’attacco di Dybala, nome riportato dai media di Liverpool in questi giorni. Sempre all’estero si parla di un interessamento del Siviglia per La Joya e non si esclude un possibile ritorno di fiamma del Paris Saint Germain, che prima però dovrà capire come si svilupperà il discorso Mbappè con il fenomeno francese che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022.