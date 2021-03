La Juventus in estate dovrebbe rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato. Si parla infatti del possibile arrivo di Manuel Locatelli del Sassuolo. Per il ruolo di punta nella lista mercato del direttore sportivo Paratici ci sarebbero Milik e Depay. Non è da scartare però la possibilità che possa arrivare qualche rinforzo per la difesa. Potrebbe infatti partire Alex Sandro in estate, in tal caso la Juventus potrebbe presentare un'offerta all'Atalanta per Gosens. Novità potrebbero riguardare anche i centrali di difesa. Ancora incerta la conferma di Chiellini anche la prossima stagione, il capitano infatti potrebbe decidere di appendere gli scarpini al chiodo.

Nelle ultimi giorni si parla anche della possibile cessione di Demiral, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta da almeno 35 milioni di euro. Per quanto riguarda invece gli arrivi, secondo la stampa inglese la Juventus starebbe osservando la situazione contrattuale di Antonio Rudiger, difensore del Chelsea.

Rudiger potrebbe arrivare in estate

La Juventus potrebbe decidere di presentare un'offerta per Antonio Rudiger durante il prossimo Calciomercato estivo. Il difensore tedesco ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ma attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo di contratto con il Chelsea. Di conseguenza potrebbe lasciare la società inglese a prezzo vantaggioso in estate, anche perché gli inglesi rischierebbero di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione.

La Juventus potrebbe decidere di acquistarlo. Rudiger potrebbe rivelarsi molto utile anche perché abile a giocare centrale di un difesa a quattro ma anche in una difesa a tre. Inoltre grazie ad un'ottima velocità potrebbe disimpegnarsi anche come terzino destro. La sua valutazione di mercato (secondo transfermarkt.it) è di circa 25 milioni di euro, prezzo destinato a diminuire nei prossimi mesi.

Potrebbe lasciare il Chelsea infatti per circa 15-20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Restando in tema difensori, ci si è soffermati sul possibile arrivo di Gosens come terzino sinistro. Il giocatore tedesco non è però l'unico giocatore seguito dalla Juventus per quel ruolo. Negli ultimi giorni si parla di un possibile ingaggio di Marcelo. il brasiliano potrebbe liberarsi a parametro zero dal Real Madrid è firmare un contratto di due anni con la società bianconera.

Marcelo vorrebbe infatti ritornare a giocare con il suo ex compagno di squadra al Real Madrid e grande amico Cristiano Ronaldo. Lo ha lasciato intendere anche sui social commentando un post della pagina Instagram 4-3-3 che aveva condiviso un video sull'esultanza di Ronaldo e Marcelo ai tempi del Real Madrid. Nel commento il brasiliano ha scritto che presto ritornerà a giocare con Ronaldo.