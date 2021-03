Gran parte degli addetti ai lavori negli ultimi mesi hanno sottolineato come la principale esigenza della Juventus sia quella di rinforzare il centrocampo. I vari Rabiot, Ramsey, Arthur Melo e Bentacur non hanno dato grandi garanzie dal punto di vista tecnico, soprattutto in termini di qualità. Solo il brasiliano è riuscito a dare un buon contributo anche se è stato condizionato da alcuni acciacchi fisici. Per questo durante il prossimo Calciomercato estivo la Juventus potrebbe investire su uno o due centrocampisti di qualità. Sull'argomento si è soffermato anche il giornalista sportivo Francesco Repice, che ha voluto consigliare nello specifico due giocatori alla Juventus.

Il giornalista ha infatti dichiarato: "La Juventus deve prendere Verratti, è un giocatore di caratura internazionale, dotato di grande tecnica". Ha poi aggiunto che se fosse un dirigente bianconero farebbe di tutto per acquistarlo. Repice però, ha parlato anche di un altro giocatore che potrebbe far comodo alla Juventus, ovvero Rodrigo De Paul.

Francesco Repice sul centrocampista Rodrigo De Paul

Il giornalista sportivo Francesco Repice in una recente intervista ha dichiarato: "De Paul è un giocatore vero, gli argentini hanno quella marcia in più che non mollano mai, sarebbe un grande acquisto per la Juve”. In questa stagione il centrocampista dell'Udinese si sta confermando ad ottimi livelli ed è pronto evidentemente per un salto di qualità in una società che lotta per grandi traguardi.

Sarebbe un profilo ideale per la Juventus, anche se secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe anche l'Inter sul giocatore

La Juventus segue anche Manuel Locatelli e Houssem Aouar

Nella lista di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici ci sarebbero però anche altri due nomi. Il primo è quello del centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli, protagonista di una grande stagione con la società emiliana.

Sarebbe valutato intorno ai 40 milioni di euro, prezzo destinato a incrementare nel tempo qualora il giocatore dovesse essere protagonista agli Europei 2021 con la nazionale italiana di Roberto Mancini. Altro giocatore che piace alla Juventus è Houssem Aouar. Il mediano del Lione si sta confermando anche in questa stagione, dopo che già nella scorsa aveva messo in evidenza tutte le sue qualità in Francia e in Champions League.

Si parla di una valutazione di mercato di circa 55-60 milioni di euro. La società bianconera però, potrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite al Lione per diminuire l'esborso economico necessario al suo acquisto. Si parla nello specifico di Mattia De Sciglio (già in prestito nella società francese in questa stagione) e di Douglas Costa.