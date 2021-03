La sconfitta contro il Benevento ha messo in evidenza per l'ennesima volta i limiti della rosa della Juventus soprattutto in alcuni ruoli specifici. L'esperimento Bernardeschi come terzino sinistro non si è rivelato la soluzione migliore. Allo stesso tempo Alex Sandro (indisponibile per il match contro i campani) nelle ultime stagioni sta avendo diverse difficoltà e sembra non rendere più come nei primi anni di esperienza bianconera. Per questo entrambi i giocatori potrebbero lasciare la Juventus a fine stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera starebbe valutando la possibilità di investire su Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea e della nazionale italiana di Roberto Mancini.

Non considerato un titolare dal tecnico Tomas Tuchel, potrebbe lasciare l'Inghilterra a prezzo vantaggioso in estate. Altro limite riscontrato dalla Juventus contro il Benevento è l'assenza di qualità sulla mediana, almeno secondo gran parte degli addetti ai lavori. Manca quel centrocampista in grado di verticalizzare e allo stesso tempo velocizzare il gioco. Anche in questo caso l'obiettivo di mercato sarebbe stato individuato nel Chelsea, si tratta del regista Jorginho.

La Juventus potrebbe investire su Emerson Palmieri e Jorginho

La Juventus in estate potrebbe investire su un terzino sinistro e su un regista. I giocatori individuati dalla società bianconera per rinforzare quei specifichi ruoli sarebbero rispettivamente Emerson Palmieri e Jorginho.

Entrambi al Chelsea, sono oramai da anni parte della nazionale italiana di Roberto Mancini. Se però il classe 1994 ha concorrenza sulla fascia sinistra, diverso invece il ruolo del classe 1991, titolare inamovibile nell'Italia. La qualità dell'italo-brasiliano potrebbe ritornare molto utile alla Juventus, alla ricerca di tecnica e verticalizzazioni a centrocampo.

Di certo non sarà semplice acquistarli dal Chelsea, soprattutto l'ex Napoli. Emerson Palmieri potrebbe lasciare l'Inghilterra per circa 20 milioni di euro, Jorginho invece ha una valutazione di mercato di almeno 50 milioni di euro. Se però dovessero concretizzarsi alcune cessioni, potrebbero esserci i fondi da investire sui due giocatori.

Le possibili cessioni della Juventus

La Juventus potrebbe cedere diversi giocatori durante il prossimo Calciomercato estivo. A rischio partenza, come già accennato ad inizio articolo, ci sono Alex Sandro, Bernardeschi ma non solo. Si valuta infatti anche la possibile partenza di giocatori come Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, che hanno molto mercato in Inghilterra. Potrebbero arrivare inoltre altre somme dalle cessioni dei giocatori in prestito, in particolar modo dalle partenze a titolo definitivo dei vari Douglas Costa, De Sciglio, Rugani, Pjaca, Perin e Pellegrini.