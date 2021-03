La Juventus nel 2020 ha investito su alcuni dei giocatori più interessanti nel panorama europeo. Tra questi sono arrivati Arthur Melo dal Barcellona e McKennie dallo Schalke 04, mentre dal campionato italiano sono stati acquistati Dejan Kulusevski e Federico Chiesa. Gran parte della tifoseria della Juventus si attendeva di più dal punto di vista delle prestazioni dal centrocampista svedese e secondo molti addetti ai lavori il suo contributo non è stato all'altezza delle premesse, considerando l'ottima stagione 2019-2020 giocata al Parma. Di recente Dejan Kulusevski è stato protagonista di un'intervista molto interessante dal ritiro della nazionale della Svezia.

Il giocatore ha analizzato la stagione fin qui disputata con la squadra bianconera non nascondendo il rammarico per i risultati deludenti ottenuti: "Stagione deludente, siamo la Juventus, dobbiamo fare meglio". Lo svedese ha sottolineato come l'obiettivo principale dei bianconeri rimanga sempre quello di vincere. Ha poi smentito le voci di un presunto litigio nello spogliatoio bianconero dopo la sconfitta in campionato contro il Benevento.

La prima stagione alla Juventus

Il centrocampista svedese Dejan Kulusevski si è soffermato sulla sua prima stagione alla Juventus, sottolineando come non sia facile per un ragazzo di 20 anni incidere nell'immediato in una squadra importante come quella bianconera: "Nella squadra di prima avevo spesso il pallone, adesso invece devo adattarmi anche ai miei compagni".

Sui suoi ruoli in campo ha invece aggiunto: "Ho giocato in tanti ruoli in questa stagione, faccio un po' di fatica ma sento che sto migliorando anche se ci vorrà del tempo". Ha poi parlato dell'umore dello spogliatoio della Juventus dopo i recenti risultati in Champions League e in campionato, dicendo che non è dei migliori. Kulusevski ha poi aggiunto: "Bisogna allenarsi ancora di più e fare di più".

Le statistiche stagionali di Kulusevski

Complice la difficile stagione della Juventus, il centrocampista Dejan Kulusevski nella sua prima stagione in bianconero non sta incidendo come ci si aspettava. In 25 partite in campionato ha realizzato tre gol e ha servito un assist decisivo a un suo compagno. In Champions League invece sono state sei le partite disputate con un assist a cui bisogna aggiungere altre quattro partite giocate in Coppa Italia con due gol e un assist.

Una presenza anche in Supercoppa Italiana, competizione vinta dalla Juventus contro il Napoli. Tutte statistiche che il giocatore spera di migliorare in questo finale di stagione.