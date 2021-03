Raggiunto dai microfoni della stampa ai margini di un evento benefico all'ospedale Spallanzani di Roma, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha dichiarato: "C'è un'oggettiva impossibilità di disputare la gara", in riferimento al match di Serie A in programma oggi alle 18:30, Lazio-Torino. Da giorni il Toro non ha l'ok dall'Asl di Torino per recarsi a Roma e in questi giorni non si stanno tenendo nemmeno gli allenamenti in gruppo, dato che le misure restrittive imposte scadranno soltanto domani, come notificato dalla stessa Asl al presidente di Lega Serie A Dal Pino in serata.

La Lega ha fatto però sapere di non essere disposta a rinviare un'altra gara, perché il Torino ha già utilizzato la possibilità di rinviare una partita causa Covid-19 la settimana scorsa, in occasione della partita interna con il Sassuolo.

La Lazio si presenterà quindi regolarmente allo Stadio Olimpico per non incappare in sanzioni e penalizzazioni.

Il precedente Juventus-Napoli

Tutto questo lascia pensare che ci possa essere il 3-0 a tavolino in favore dei biancocelesti, anche se il precedente che riguarda la sfida tra Juventus e Napoli, con la revoca della vittoria assegnata d'ufficio ai bianconeri, porta a pensare a uno scenario complicato da conciliare. Vista la probabile sconfitta a tavolino, è ragionevole pensare che il Toro presenti ricorso e possa anche vincerlo in base a quanto deciso per il Napoli.

Riguardo a ciò Gravina ha aggiunto: “Qui non c’entra la sentenza del Collegio di garanzia su Juve-Napoli. Sono situazioni differenti, questa dell'Asl non è una decisione dell’ultima ora, è ormai di qualche giorno e anzi se non fosse rispettata, si rischierebbero anche delle sanzioni penali”.

Il presidente della Federcalcio si è poi lasciato andare ad una considerazione sulle "difformità di decisione nelle Asl", che certo non aiutano l'arduo compito organizzativo di una stagione che appare sempre di più come un complicato gioco a incastri. Ma la riunione del Consiglio di Lega della Serie A, a poche ore dal fischio d'inizio di Lazio-Torino, ha confermato la decisione che la partita vada giocata.

Nel caso in cui, in qualche modo, si arrivi a un rinvio del match, la gara potrebbe essere giocata il 7 aprile, a meno che la Lazio non riesca nell'impresa di ribaltare in Germania l'1-4 subito dal Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale della Champions League.