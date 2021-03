Il Milan si appresta ad affrontare due partite decisive per il futuro della stagione, cioè il ritorno in casa col Manchester United e la trasferta di Firenze che potrebbe rappresentare una ghiotta opportunità di allungare in classifica per blindare la qualificazione in Champions League. I rossoneri sono secondi a 9 lunghezze dall'Inter di Antonio Conte, ma mantengono un vantaggio rispetto al quinto posto di 6 punti. La qualificazione alla prossima Champions League sarà determinante per due rinnovi in casa Milan, con Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Sullo svedese sembra regnare l'ottimismo, mentre per quanto riguarda il portiere italiano la situazione sarebbe più complicata.

Calciomercato Milan, ricco rinnovo per Ibrahimovic

Il veterano del Milan, Ibrahimovic è stato ufficialmente convocato con la nazionale svedese dopo diversi anni di assenza, ma potrebbero esserci altre buone notizie all'orizzonte per il 39enne al ritorno dall'infortunio. Secondo i media italiani, Ibrahimovic avrebbe praticamente deciso di restare un altro anno al Milan e dovrebbe firmare un rinnovo contrattuale che lo legherà ai rossoneri fino al 2022. I colloqui per un prolungamento sarebbero nella fase finale, ed entrambe le parti vogliono continuare insieme. Il Milan è contento perché può mantenere il suo campione e leader, il che darà una spinta in più alla squadra e all'ambiente per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.

Zlatan dovrebbe incassare un bonus di 500mila euro in caso di ritorno in Champions, con il giocatore che sembra essere felice di tornare sul palcoscenico europeo col Milan. Si starebbero ultimando gli ultimi dettagli sul livello economico ma si partirà da una base fissa - che al momento è di 7,5 milioni di euro netti - ma soprattutto si aggiungeranno vari bonus legati alla prestazione individuale e di squadra.

Calciomercato Milan, tiene banco il rinnovo di Donnarumma

Il Milan è in trattative per i rinnovi dei giocatori i cui contratti scadranno a fine stagione, tra cui Zlatan Ibrahimovic con il quale le trattative sono in una fase molto avanzata e che dovrebbe restare fino a giugno 2022. Anche Donnarumma è orientato a restare al club oltre giugno ma è una situazione più complicata perché il suo agente - Mino Raiola - chiede 10 milioni di euro netti a stagione per il rinnovo, che è un grosso aumento rispetto agli attuali 7 milioni di euro che lo rende attualmente il secondo giocatore più pagato della squadra.

Il futuro di Donnarumma non può prescindere dalla qualificazione alla Champions League, competizione ovviamente prioritaria per uno dei più forti portieri al mondo. Se tale obiettivo non verrà raggiunto, è inevitabile che il club dovrà fare un sacrificio economico maggiore per mantenerlo. Se dovesse essere confermato un piazzamento tra i primi quattro, il Milan potrebbe prolungare il contratto di Donnarumma a circa 8 milioni di euro netti più bonus facili per consentirgli di raggiungere l'importante domanda di 10 milioni di euro.