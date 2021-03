"Ho un guasto d'amore non riesco a star bene perché non ti vedo per tutte ste sere", comincia così il motivetto realizzato da Andrea Brasi, in arte Bresh, rapper genovese innamoratissimo del Genoa.

Nelle scorse settimane, in una Instagram stories, l'artista aveva svelato il brano dedicato al grifone sotto un suggestivo tramonto genovese. Nelle ultime ore anche il portiere della squadra genovese Mattia Perin ha mostrato di gradire particolarmente questa canzone.

Mattia Perin canta 'Guasto d'amore' con Bresh

Cambia la location ma non il concetto. Anzi si aggiunge un ospite di eccezione: il portiere del Genoa Mattia Perin.

Con il giocatore schierato al pianoforte, il rapper Bresh, canta 'Guasto D'Amore', una canzone ormai molto apprezzata tra i tifosi rossoblu.

"Ho un guasto d'amore se vedo il grifone, mi trema la pancia mi vibra la voce, quando ti vedo mi fai innamorare perché se tradisci la faccio passare, gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare". Pura poesia per il popolo genoano, sempre più ammaliato dal motivetto di Bresh. Lo testimoniano i numeri social del cantautore, lievitati tra i fan del Grifone dopo l'uscita del pezzo. E nel video che sta circolando in rete in queste ore, con Mattia Perin protagonista, il rapper si esalta. Il portiere rossoblu appare concentrato sul pianoforte nello stesso modo in cui si concentra per la partita.

"E quando ti vedo mi fai innamorare", cantano nel ritornello Perin e Bresh.

I tifosi del Genoa 'pazzi' per 'Guasto d'amore'

Da Instagram a Facebook, passando per Youtube. Adesso il filmato è destinato ad espandersi nelle bacheche dei supporters genoani, orgogliosi di 'Guasto D'Amore'. E c'è chi addirittura, tra gli internauti rossoblu, proporrebbe questa canzone come "inno" allo stadio.

O comunque come brano da ascoltare prima di scendere in campo o durante il riscaldamento. Tutte fantasie per il momento, dato che ancora gli stadi sono chiusi a causa dell'emergenza sanitaria. Intanto i tifosi del Genoa si godono il video e l'entusiasmo di Andrea Brasi, che del Grifone ha fatto una ragione di vita. Oltre ad averlo cantato, infatti, lo ha tatuato sul corpo.

In ogni caso il ritornello di 'Guasto d'Amore' è già entrato nella mente dei tifosi del Genoa. Una canzone orecchiabile, in grado di far battere il cuore a chi si rivede nelle parole d'amore per il club più antico di Italia. E così sui social in tanti condividono il pezzo del rapper cantato con Perin, così come era accaduto qualche settimana fa quando il cantautore aveva svelato uno scorcio del brano di fronte ad un tramonto veramente spettacolare. Insomma in molti aspettano solo il ritorno allo stadio per poterla cantare tutti insieme. Sperando che non si debba attendere troppo a lungo, dato che ora come ora la riaperture delle strutture sportive appaiono lontane. L'amore dei tifosi del Genoa però sembra non sentire gli effetti del tempo.