La Juventus spera di recuperare i giocatori attualmente infortunati per le prossime partite. Bonucci, Chiellini, Arthur Melo, Cuadrado e Dybala potrebbero essere disponibili per il match degli ottavi di ritorno di Champions League contro il Porto previsto il 9 marzo. È invece rientrato Alvaro Morata, debilitato nelle ultime settimane da un virus intestinale che gli ha condizionato il mese di febbraio. La punta spagnola è stato schierato da Pirlo nel secondo tempo del match contro lo Spezia ed ha realizzato anche il gol del vantaggio della Juventus. Alla fine la partita è finita 3 a 0 per la squadra bianconera grazie ai gol dello spagnolo, di Chiesa e di Cristiano Ronaldo.

Nel dopo partita è stato intervistato da Sky Sport proprio l'autore del primo gol. Morata ha voluto lanciare una frecciatina ai critici della Juventus invitando tutti a credere nella squadra: "Chi non crede nello scudetto non accenda la tv e non guardi le nostre partite". Ha poi lanciato la sfida all'Inter per il campionato

Lotteremo fino alla fine per il campionato

La punta della Juventus Alvaro Morata, nel post partita contro lo Spezia, ha sottolineato che l'ambizione della squadra bianconera rimane sempre la stessa, ovvero vincere. Nonostante il distacco dalla vetta della classifica, l'obiettivo è cercare sempre di raggiungere il massimo risultato. Ha infatti dichiarato: "Se vincerà qualcun altro gli faremo i complimenti ma finché ci sarà la possibilità lotteremo fino alla fine". Morata ha poi sottolienato che nelle ultime tre settimane è stato condizionato da un virus intestinale che ne ha limitato l'impiego.

L'importante era vincere e ottenere i tre punti

La punta spagnola ha dichiarato che non si sente ancora in piena forma ma in questo momento bisogna dare aiuto alla squadra visto che mancano tanti giocatori. Morata ha poi sottolineato come fosse importante ritrovare la vittoria in campionato dopo il pareggio contro il Verona in quanto dà morale per il futuro.

Morata ha infine aggiunto che l'obiettivo della Juventus rimane sempre lo stesso, provare a vincere tutte le partite ogni volta che si affronta un avversario.

Morata si candida per un posto da titolare contro la Lazio anche se Pirlo potrebbe decidere di farlo entrare a partita in corso come è successo nel match contro lo Spezia. Secondo le ultime notizie provenienti dalla Continassa i titolari nel settore avanzato dovrebbero rimanere (come è stato nelle ultime partite) Cristiano Ronaldo e Kulusevski.