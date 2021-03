L'arbitro Daniele Orsato ieri, domenica 28 febbraio, è stato ospite in televisione a '90° minuto'. Il fischietto di Schio durante la sua apparizione televisiva ha parlato del fallo di Miralem Pjanic durante Inter - Juventus del 2018. L'arbitro Orsato ha affermato che in quella occasione ha sbagliato e che l'allora centrocampista bianconero era da espellere. Dell'apparizione televisiva del direttore di gara ha parlato anche Andrea Pirlo: "Lo trovo molto giusto è una cosa nuova che può tornare a favore di tutti". Ma per l'allenatore della Juventus gli arbitri nelle loro apparizioni televisive dovrebbero parlare dell'attualità e non di episodi di molti anni prima: "L’importante è che si parli di episodi della partita che c’è stata poco prima e non di episodi di tre-quattro anni prima".

Parla Pirlo

Oggi Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spezia. Il tecnico della Juventus ha toccato diversi argomenti e si è soffermato anche sull'intervento a 90° minuto di Daniele Orsato. Per l'allenatore della Juventus è giusto che gli arbitri parlino in televisione purché si soffermino a parlare degli episodi accaduti nelle partite più recenti: "Che si parli di episodi effettivi, successi durante la gara della domenica".

Pirlo ha poi parlato degli obiettivi della sua squadra. L'allenatore, nonostante le ultime battute d'arresto, crede ancora nello scudetto: "L'obiettivo nostro non cambia". Pirlo crede nello scudetto e anche i suoi ragazzi sono fiduciosi di poter rimontare in classifica. Per scalare la vetta, però, la Juventus deve ritrovare la vittoria contro lo Spezia.

Per questa partita, i bianconeri potrebbero non avere a disposizione Fagioli, visto che Pirlo ha spiegato che il ragazzo ha avuto qualche problema intestinale. Inoltre, l'allenatore della Juventus ha spiegato che domani deciderà se convocare Alvaro Morata oppure no: "Oggi Morata si è allenato un po' con noi, domani mattina vedremo". Infine, l'allenatore bresciano ha rivelato che Federico Chiesa non verrà utilizzato come seconda punta.

La Juventus ritrova Danilo

Per la gara contro lo Spezia, Andrea Pirlo dovrà rinunciare ancora a Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur e Dybala. L'allenatore della Juventus, però, ritroverà Danilo che contro lo Spezia sarà titolare. Per il resto, invece, ci sono ancora alcuni dubbi, soprattutto a centrocampo. Mentre in attacco, le scelte saranno obbligate e al fianco di Cristiano Ronaldo ci sarà Dejan Kulusevski.

La speranza è che domani mattina arrivi una buona notizia da Alvaro Morata. Qualora lo spagnolo dovesse farcela chiaramente partirebbe dalla panchina.