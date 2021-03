Giovedì 11 marzo alle ore 18:55 ci sarà Manchester United-Milan, incontro valido per l'andata degli ottavi di finale dell'Europa League. I Red Devils, durante i sedicesimi di finale, hanno ottenuto il pass per il turno successivo imponendosi col risultato complessivo di 4-0 contro la Real Sociedad di Alguacil (0-4 all'Allianz Stadium di Torino e 0-0 all'Old Trafford). I rossoneri, invece, sono approdati agli ottavi di finale di Europa League grazie alla regola dei goal messi a segno in trasferta nel 3-3 complessivo contro la Stella Rossa di Stankovic (2-2 allo Stadio Rajko Mitić di Belgrado e 1-1 a San Siro).

Statistiche: durante gli unici sei incontri tra le due compagini avvenuti in Champions League si denota un equilibrio perfetto, con tre vittorie per parte. Inoltre, quattro match su sei sono terminati con più di tre goal complessivi (Over 2,5).

La partita verrà trasmessa su Sky Sport Uno e sulle piattaforme streaming NowTv e SkyGo.

Man Utd, da valutare le condizioni di Pogba

Ole Gunnar Solskjær ed il suo Manchester United militano al terzo posto della Premier League con 51 punti ottenuti, sebbene siano distanti 14 lunghezze dalla capolista Manchester City. Per battere il Diavolo, il tecnico norvegese potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con De Gea in porta. Wan-Bissaka ed Alex Telles dovrebbero essere i terzini del match, con Baily e Lindelof che si piazzeranno in mezzo al reparto arretrato.

Linea mediana che, con ogni probabilità, sarà affidata a McTominay e Fred. A trequarti campo, invece, gli interpreti iniziali dovrebbero essere Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford che avranno il compito di fornire assist al vertice offensivo Martial. Saranno da valutare le condizioni fisiche di Pogba che, qualora dovesse recuperare in tempo per la sfida col Milan, potrebbe prendere il posto da titolare di Fred in mediana.

Milan, ballottaggio Diaz-Calhanoglu a trequarti campo

Mister Pioli ed il suo Milan saranno consapevoli di dover affrontare una squadra tra le più accreditate a vincere la competizione, malgrado in questa stagione abbiano dimostrato di saper mettere i bastoni tra le ruote a qualsiasi compagine. Per insediare i Red Devils, il tecnico ex Lazio potrebbe optare per lo speculare 4-2-3-1, con G.

Donnarumma tra i pali. Difesa a quattro che potrebbe essere composta da Kjaer e romagnoli a far da scudo centrale, con Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro e Calabria che agirà sul fronte opposto. A causa dell'infortunio di Bennacer, i mediani dell'incontro saranno presumibilmente Meïté e Kessié. I trequartisti titolari, invece, avranno buone chance di essere Saelemaekers, Rebic ed uno tra Calhanoglu e Brahim Diaz, col giocatore classe '99 in prestito dal Real Madrid che pare leggermente favorito per una maglia. In attacco probabile l'impiego di Leão, mentre Ibrahimovic sarà ancora out per infortunio.

Le probabili formazioni di Man Utd-Milan:

Man Utd (4-2-3-1): De Gea, Wan-Bissaka, Baily, Lindelof, Alex Telles, Fred (Pogba), McTominay, Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford, Martial.

Allenatore: Ole Gunnar Solskjær.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Meïté, Saelemaekers, Brahim Diaz (Calhanoglu), Rebic, Leão. Allenatore: Stefano Pioli.