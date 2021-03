Domenica 14 marzo alle ore 18 ci sarà Cagliari-Juventus, incontro valido per la 27ª giornata di Serie A. I sardi, nel turno precedente, hanno ottenuto un pareggio per 2-2 allo Stadio Luigi Ferraris contro la Sampdoria di Ranieri, grazie alle reti Nainggolan e Joao Pedro per i rossoblu a cui hanno replicato Bereszynski per i blucerchiati. La Vecchia Signora, invece, ha ottenuto una vittoria casalinga ai danni della Lazio di S. Inzaghi, imponendosi col risultato di 3-1 per merito dei goal di Morata (2) e Rabiot a cui ha inutilmente risposto Correa per i biancocelesti.

Statistiche: durante le ultime nove volte che le due squadre si sono affrontate in Serie A, ad aver ottenuto i tre punti in più occasioni è stata la Juventus, vittoriosa in otto match, contro una vittoria della compagine sarda.

Cagliari, squalificati Pavoletti e Lykogiannis

Mister Semplici ed il suo Cagliari militano al 17° posto del campionato con 22 punti ottenuti, sebbene il Torino subito dietro a 20 punti abbia due match da recuperare. Situazione di classifica, quindi, tutt'altro che rassicurante ma i sardi stanno dimostrando di essere in grado di rialzare la testa nelle ultime uscite grazie ai tre risultati utili consecutivi. Per insediare i bianconeri, il tecnico ex Spal potrebbe scegliere il 3-4-1-2 con Cragno in porta. Terzetto che potrebbe essere composto da Rugani, Godin e Ceppitelli. Cerniera di centrocampo che, invece, avrà presumibilmente come interpreti iniziali Zappa e Nandez che agiranno come esterni, mentre Marin e Duncan si piazzeranno in mezzo al reparto.

Il ruolo di trequartista, infine, sarà probabilmente affidato a Nainggolan che agirà a supporto di Simeone e Joao Pedro. Non saranno del match Pavoletti e Lykogiannis per squalifica e Rog per infortunio.

Juventus, probabile 3-5-2 per Pirlo

Andrea Pirlo e la sua Juventus mireranno ad ottenere la terza vittoria di fila contro i sardi, così da rimanere aggrappati alla speranza di poter conquistare il decimo scudetto italiano consecutivo.

Per battere il Cagliari, il tecnico lombardo potrebbe optare per il 3-5-2, con Szczesny a difesa dei pali. Difesa a tre che, con ogni probabilità, sarà formata da Demiral, de Ligt e Danilo, mentre in mezzo al campo dovrebbero esserci Cuadrado e Bernardeschi sulle fasce, con Rabiot, McKennie e Ramsey a far da scudo centrale. Pochi dubbi sembrano esserci per i titolari del fronte offensivo, che dovrebbero essere nuovamente Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo.

Saranno da valutare le condizioni fisiche di Dybala e Bentancur.

Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus:

Cagliari (3-4-1-2): Cragno, Ceppitelli, Godin, Rugani, Zappa, Marin, Duncan, Nandez, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Leonardo Semplici.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, de Ligt, Demiral, Cuadrado, McKennie, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.