Con lo scudetto sempre più vicino, dato il primato in classifica con undici punti di vantaggio sull'Atalanta seconda, l'Inter avrebbe cominciato a programmare la prossima sessione di calciomercato, seppur tra tante difficoltà legate alle questioni societarie. Uno degli obiettivi sarà quello di rinforzare il centrocampo con un elemento di spessore, in grado di garantire gol e assist, cosa che è un po' mancata quest'anno. Per questo motivo Antonio Conte avrebbe fatto il nome di Sergej Milinkovic-Savic per rinforzare il reparto.

Conte vuole Milinkovic-Savic

Uno dei grandi obiettivi dell'Inter in vista della prossima estate, stando a quanto riportato da Sportmediaset, dovrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo piace non poco al tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, che lo avrebbe espressamente richiesto ai propri dirigenti, Ausilio e Marotta. Quest'ultimo, tra l'altro, è un grande estimatore del giocatore, tanto aver provato a portarlo alla Juventus, quando era un loro dirigente, e proprio a Milano due anni fa, quando il tutto saltò per la mancata cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi, che alla fine andò in prestito al Paris Saint Germain, che lo ha riscattato poi solo la scorsa estate.

Milinkovic-Savic porterebbe all'Inter gol e assist, che sono in parte mancati in quest'annata alla squadra nerazzurra.

Il centrocampista serbo sembra essere tornato su alti livelli dopo qualche alto e basso, avendo messo a segno otto reti e collezionato nove assist in ventotto partite. Manca poco, dunque, per arrivare in doppia cifra e avere un centrocampista che segna almeno dieci gol in campionato potrebbe essere fondamentale per fare quel salto di qualità anche in ambito europeo, dopo la brutta Champions League disputata quest'anno con l'ultimo posto nel proprio girone.

Una cessione potrebbe finanziare l'acquisto

Come riportato da Sportmediaset, l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic potrebbe essere finanziato da una cessione importante in casa Inter. Si tratterebbe di Christian Eriksen, tornato anche lui su buoni livelli dopo un anno al di sotto delle aspettative ma non incedibile per i nerazzurri.

Su di lui avrebbe messo gli occhi nuovamente il Tottenham, che spera in un clamoroso ritorno. Con una proposta intorno ai 40 milioni di euro, il club meneghino avrebbe la liquidità necessaria per dare l'assalto al centrocampista serbo, magari provando ad inserire anche una contropartita tecnica nell'affare. Tra i nomi papabili ci sarebbero Andrea Pinamonti, Matìas Vecino e Roberto Gagliardini, che hanno tutti una valutazione di poco inferiore ai 10 milioni di euro.