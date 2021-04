Serata da Champions League allo Stadio Olimpico di Roma dove la Lazio ha la possibilità di salire sul treno europeo in vista del caldissimo finale di stagione sfidando il Milan. La corsa per la futura Champions League, tolta l'Inter che ha in tasca la qualificazione, coinvolge cinque squadre per tre posti disponibili: dall'Atalanta fino alla Lazio. I bergamaschi ora occupano la secondo posizione a 68 punti. In terza posizione ex equo ci sono Milan e Juventus in attesa del risultato dalla partita del Napoli che potrebbe agganciarli in terza posizione.

La Lazio con una partita in meno parte da 58 punti. I tre punti in palio questa sera all'Olimpico sono determinanti per la rincorsa dei primi quattro posti per gli uomini di Inzaghi. Si tratta del primo dei tre scontri diretti che attendono il Milan da qui ad inizio stagione. Pioli ha definito la partita con la Lazio uno 'scontro diretto'. Il Milan si sta inguaiando da solo avendo perso l'ultima gara di campionato in casa contro il Sassuolo. Quindi tutte le partite da qui a fine stagione ormai sono determinanti. I Rossoneri saranno ancora orfani di Zlatan Ibrahimovic, ma riescono in extremis a trovare Theo Hernandez e Tomori non ancora al meglio. Mister Pioli sta valutando la possibilità di far esordire da titolare Mario Mandzukic.

L'ultima partita in cui il croato iniziò una partita dal primo minuto fu 751 giorni fa, indossava la maglia della Juventus e la fascia di capitano. Sportivamente quasi un'era fa. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Orsato della CAN di Schio (Vicenza).

Lazio: i convocati per Simone Inzaghi

Portieri: Alia, Reina, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu.

Centrocampisti: Akpa-Akpro, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira.

Attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi.

Milan: la lista dei convocati di Stefano Pioli

Portieri: G.

Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Leão, Mandžukić, Rebić.

📋 The squad heading to the capital 🚅



📋 I convocati per la trasferta di Roma 🚅#LazioMilan #SempreMilan@pumafootball pic.twitter.com/asV1l3LapT — AC Milan (@acmilan) April 25, 2021

Lazio - Milan le quote e il pronostico

La partita si presenta molto equilibrata da un punto di vista di quote per i pronostici. La Lazio però appare un po' avvantaggiata con la quota 2,35 mentre la vittoria del Milan è a 3. Il pareggio ha la quota più elevata a 3,40. La quota GOL/NOGOL vede l'opzione gol a 1,47.

L'opzione che prevede una o nessuna squadra a segno viene pagata 2,50. Si prevedono numerose realizzazioni. L'over 2,5 viene pagato 1,60 mentre l'over 3,5 viene pagato 2,40. Il gol di Ciro Immobile è dato a 2,25 seguito da Caicedo a 3. In terza posizione si trovano ex equo Rafael Leao e Ante Rebic a 3,50.