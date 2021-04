Già da diverso tempo l'Inter sarebbe proiettata al futuro. Con lo scudetto ormai in tasca, la società pensa a come migliorare la rosa, per renderla competitiva anche a livello internazionale. Negli ultimi due anni, infatti, i nerazzurri non sono andati oltre il girone di Champions League, trovando sul loro cammino non poche insidie. Al primo anno sulla panchina dell'Inter, Antonio Conte è stato eliminato in un girone quanto mai infernale: Barcellona, Borussia Dortmund e Tottenham. Anche quest'anno non è andata meglio. Ecco perché le richieste del tecnico ex Juve sono precise.

Per rinforzare la sua rosa, avrebbe messo in cima alla lista degli acquisti un terzino sinistro. Negli ultimi mesi sono rimbalzati diversi nomi, tra i quali quello di Cuadrado, che lui conosce bene, ma anche il ritorno di Federico Dimarco dal Verona. Ma è a centrocampo dove c'è bisogno di maggiore qualità e fantasia. Oltre a Malinovskyi, uno degli ultimi elementi analizzati, ci sarebbe anche il laziale Milikovic-Savic.

Inter: occhi su Milinkovic-Savic

Il centrocampo è il reparto che preoccuperebbe maggiormente Antonio Conte. Da lì parte lo sviluppo dell'azione interista e servirebbe un ottimo fantasista dai piedi buoni, con un'ampia visione di gioco in grado di creare non pochi problemi alla squadra avversaria.

Negli ultimi giorni sarebbe spuntato il nome di Milinkovic-Savic. Il serbo non è nuovo tra i desideri di Antonio Conte. Il giocatore, in forza alla Lazio, ha totalizzato otto goal in campionato fino ad ora. Il suo profilo sarebbe molto seguito anche dalla Juventus, ma la Lazio avrebbe deciso di lasciarlo andare via solo davanti ad un'offerta davvero importante.

Per il momento la società bianconera non potrebbe affrontare una simile spesa e, forse, nemmeno quella nerazzurra. Ma la società meneghina avrebbe un asso nella manica da poter sfruttare per portare il giocatore nella Milano nerazzurra.

Inter: Eriksen via per Milinkovic-Savic

L'Inter potrebbe intavolare una trattativa con la Lazio per Milinkovic-Savic provando ad aumentare il budget a propria disposizione cedendo Christian Eriksen.

Il danese ha avuto un grande miglioramento negli ultimi mesi, merito anche di Antonio Conte che ha creduto in lui iniziando a schierarlo titolare nella nuova Inter di metà febbraio. L'ex Tottenham, però, sarebbe ancora molto richiesto, soprattutto in Inghilterra. A fine stagione potrebbe ritornare nella sua ex squadra dopo l'addio di Jose Mourinho. Se Eriksen non dovesse partire, l'Inter potrebbe pensare di manda via Arturo Vidal. Il cileno non ha convinto e le sue prestazioni sono risultate ben al di sotto delle aspettative. L'Inter, in questo caso, risparmierebbe anche i 6 milioni di euro del suo stipendio.