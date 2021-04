L'Inter avrebbe cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima estate. I nerazzurri, infatti, sono ad un passo dal titolo essendo in testa alla classifica con 71 punti, a più undici sul Milan secondo e a più dodici sulla Juventus. Per questo motivo la società starebbe pianificando come rinforzare la rosa insieme al tecnico, Antonio Conte. Uno dei reparti che subirà dei ritocchi è quello avanzato, dove dovrebbe andare via Andrea Pinamonti, per giocare con maggiore continuità. In entrata, invece, l'obiettivo numero uno indicato dall'allenatore nerazzurro sarebbe Luis Muriel.

L'Inter sarebbe interessata a Muriel

Il nome caldo in entrata per l'Inter per rinforzare l'attacco la prossima estate sarebbe quello di Luis Muriel. L'attaccante colombiano è esploso definitivamente in questa stagione con la maglia dell'Atalanta, tanto che da riserva di lusso ormai sembra essere il titolare fisso dello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini, pur alternandosi con Josip Ilicic al fianco di Duvan Zapata. Il giocatore già lo scorso anno si era messo in mostra risultando spesso decisivo quando entrava in campo a partita in corso e in questa stagione si è confermato.

In 27 partite disputate in campionato, il classe 1991 ha messo a segno ben diciotto reti e collezionato sette assist, a fronte di sette partite disputate in Champions League, mettendo a segno tre reti.

Il colombiano piace molto ad Antonio Conte per le sue qualità e le sue caratteristiche, essendo in grado di giocare sia da prima che da seconda punta, così come succede con l'Atalanta. Questo vuol dire che Muriel può giocare indistintamente al fianco di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, e con il suo arrivo avrebbe un reparto di primissimo livello anche in campo europeo, completato da Alexis Sanchez che, salvo offerte, dovrebbe restare a Milano anche la prossima stagione.

La possibile trattativa

I rapporti tra Inter e Atalanta sono ottimi, anche per motivi extracalcistici legati ai rapporti commerciali tra la famiglia Zhang e la famiglia Percassi. Nonostante questo, però, la Dea non lascerà andare tanto facilmente Luis Muriel. La richiesta per l'attaccante colombiano si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che farebbe realizzare anche una plusvalenza importante avendolo acquistato dal Siviglia nell'estate del 2019 per 20 milioni di euro.

L'Inter potrebbe provare ad abbassare l'esborso economico con l'inserimento di una contropartita tecnica. E chissà che questa non possa essere proprio quel Pinamonti che sarebbe in uscita tra i nerazzurri la prossima estate e a Bergamo potrebbe affermarsi come fatto da tanti giovani calciatori in passato.