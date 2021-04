La Serie A, un anno dopo. Francisco Trincao l’estate scorsa era stato accostato all’Atalanta che però fu poi sorpassata nella corsa dal Barcellona. La stellina portoghese ora sarebbe nel mirino di Juventus e Milan, pronte a darsi battaglia visto che l’avventura in Spagna non è andata secondo i piani. Venticinque gare in Liga, di cui solo due da titolare, con 3 gol e 2 assist, sono troppo poco per la conferma, soprattutto perché i blaugrana avevano speso 31 milioni per portarlo al Camp Nou. Una bella cifra che porta in dote responsabilità importanti, non facile da gestire per un ragazzo di appena ventuno anni che lascia per la prima volta il proprio Paese.

Così, secondo gli ultimi rumors, la sua cessione sarebbe vicina e l’Italia tornerebbe ad essere nel suo destino.

Sfida mercato Juventus – Milan per Trincao

Esterno offensivo dal buon fisico e dotato di ottima tecnica, Trincao ama giocare a destra, ma può essere utilizzato anche a sinistra. Giovane e dal futuro brillante, il portoghese sarebbe entrato nel mirino del Milan che proprio sugli esterni ha qualche “buco” da coprire. Hauge non sembra aver convinto del tutto e anche Castillejo potrebbe partire. Così si cercano rinforzi da regalare a Pioli che per il suo 4-2-3-1 ha sempre bisogno di forze fresche da spedire a correre sulle fasce laterali.

Discorso diverso per la Juventus che sugli esterni è coperta da Kulusevski e Chiesa, ma entrambi sono molto giovani e quindi aver un talento in più potrebbe essere utile.

Nell’attuale schema di Pirlo, Trincao poi potrebbe fare anche la seconda punta, diciamo il vice Cristiano Ronaldo. Insomma, con quel talento il fronte offensivo è terra di conquista e il lusitano lo aveva già fatto vedere agli ultimi Mondiali Under 20 in cui fu uno dei giocatori più interessanti di tutta la rassegna. Sul prezzo del cartellino ancora non ci sono indicazioni, ma di certo il Barcellona non potrà abbassare troppo le pretese, 31 milioni sono stati spesi appena dodici mesi fa e quindi è difficile immaginare una discesa del prezzo molto elevata per questioni di bilancio.

La sfida per Trincao sarebbe l’ennesima sul mercato per Juventus e Milan. In ballo tra i due club ci sarebbe il futuro di Donnarumma, con il portiere che ancora non ha rinnovato e i bianconeri che starebbero osservando da vicino la situazione. Da qualche settimana si parla poi dell’interessamento dei Campioni d’Italia per Alessio Romagnoli, la cui intesa con il Milan scade nel 2022.

Senza firma, la prossima estate potrebbe essere quella della cessione per evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Un portiere, un difensore e un attaccante, sul fronte calciomercato potrebbe essere guerra aperta tra Juventus e Milan la prossima estate.