Andrea Pirlo si gioca il suo destino, le prossime due sfide saranno fondamentali per il prosieguo dell'avventura del tecnico sulla panchina. In questi giorni si sono fatti molti nomi in casa Juventus per la successione della panchina, in pole c'è Massimiliano Allegri poi ci sono anche i nomi di Gasperini, Zidane e S.Inzaghi.

Il futuro di Andrea Pirlo è in bilico, Allegri è il primo nome per sostituirlo

Dopo l'inaspettata sconfitta casalinga della Juventus contro il Benevento, il futuro di Andrea Pirlo è in bilico. Il tecnico adesso rischia seriamente di non proseguire la sua avventura da qui fino al termine della stagione.

Saranno le prossime due partite quelle decisive. Sul futuro della panchina della Juventus in questi ultimi giorni, si sono fatti molti nomi, il primo in lizza sul taccuino di Andrea Agnelli è quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, attualmente senza squadra, potrebbe rientrare nel giro dalla prossima stagione, gli altri nomi sono quelli di Gasperini, Zidane e Simone Inzaghi.

Juve, nessuno ha il posto assicurato, ora rischiano tutti

Non solo il futuro di Andrea Pirlo a tenere banco in casa Juventus, c'è anche quello di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese infatti, non sta brillando nelle ultime uscite e questo ha fatto scendere le aspettative sulla sua permanenza per la prossima stagione. Tutta la squadra sta deludendo, così non si risaltano le qualità di Ronaldo.

Molti club europei stanno accarezzando l'idea di arrivare al fenomeno portoghese, tra cui ci sarebbe anche il possibile ritorno al Real Madrid. Non solo gli spagnoli, su di lui c'è anche l'interesse del Manchester United. Sono in sei a rischiare seriamente di non essere riconfermati tra i giocatori della Juventus, in vista del prossimo anno, ovvero Bernardeschi, Ramsey, Rabiot, Dybala, Ronaldo e Alex Sandro. Anche Bentancur, non è certo di restare.

Sono sicuri di avere un posto assicurato in casa Juventus Bonucci, Arthur, Danilo, Cuadrado, Chiesa, Kulusevski, Demiral, e McKennie, quest'ultimo già riscattato dalla società.

Incerto invece il futuro di Alvaro Morata, l'attaccante spagnolo infatti non è ancora certo di essere confermato in vista della prossima stagione. Le piste relative all'attacco sono diverse, in questi giorni si sta facendo sempre più insistente l'interesse per Benzema; l'attaccante francese, se arrivasse, farebbe tornare Morata alla corte dell'Atletico Madrid.

Per il centrocampo si monitorano invece le piste relative al francese del Lione Auoar, da sempre seguito con attenzione. L'operazione potrebbe concretizzarsi in estate e la chiave che la Juventus dovrebbe utilizzare come contropartita potrebbe essere Douglas Costa.