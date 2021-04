L’attacco della Juventus del futuro è tutto da decifrare, Dybala e Cristiano Ronaldo non sono certi di restare, al pari di Alvaro Morata, su cui si deve trovare l’accordo con l’Atletico Madrid. Così i bianconeri stanno cercando sul mercato almeno un centravanti di ruolo, con Moise Kean che sembra essere in cima alle preferenze bianconere. Il problema è che sul talento cresciuto a Torino, e di proprietà dell'Everton, c’è la forte concorrenza del Paris Saint Germain che vorrebbe confermarlo dopo il prestito di questa stagione. Resta viva anche l’idea Mauro Icardi che a Parigi, soprattutto se dovesse restare Kean, non avrà più molto spazio.

Il problema è che Maurito verrebbe valutato circa 50 milioni, di certo non pochi in questo periodo.

Juventus per l’attacco rispunta Gabriel Jesus

Le difficoltà per i due principali obiettivi non mancano, ma in attacco la Juventus ha bisogno di rinforzi così spuntano anche altri nomi. Uno di questi è Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City che già l’estate scorsa era stato accostato alla Vecchia Signora. Il brasiliano di 24 anni è un gioiello che però con Guardiola non riesce più a brillare. Il tecnico catalano gioca ormai quasi sempre senza un centravanti di ruolo: così Gabriel Jesus e Aguero, altro nome accostato ai bianconeri, spesso vengono relegati in panchina. In questa stagione è successo spesso soprattutto nelle gare più importanti, in Champions per esempio non è sceso in campo né nel ritorno con il Borussia Dortmund né il 28 aprile contro il Paris Saint Germain.

Nelle sfide della competizione più importante d’Europa è stato titolare solo due volte in questa stagione.

Insomma è possibile che alla fine della stagione possa maturare la volontà, da parte di club e giocatore, di lasciarsi e la Juventus potrebbe tornare alla carica. Tra l’altro a livello economico non ci sarebbe il problema dell’ingaggio, visto che l’attaccante carioca al momento guadagna 5 milioni di euro all’anno, ampiamente nei parametri bianconeri.

Kaio Jorge potrebbe arrivare alla Juve, ma non subito

Il futuro della Juventus potrebbe essere brasiliano anche grazie al talentino Kaio Jorge. Diciannove anni, classe tutta carioca e pronto al salto verso il calcio europeo. L’attaccante avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con il Santos che scade a dicembre e potrebbe diventare un'ottima occasione a parametro zero, tanto che si sarebbe già mosso con l’agente del ragazzo.

Il problema in questo caso sono i tempi, la Juve lo vorrebbe il prossimo inverno mentre altri club potrebbero alzare il pressing già in estate. L’addio tra giugno, luglio e agosto sarebbe anche la scelta preferita del giocatore che non vorrebbe lasciare il Santos senza che la squadra che lo ha cresciuto riesca a guadagnare qualcosa. E qui c’è un altro ostacolo, perché la dirigenza del club brasiliano avrebbe fissato il prezzo intorno ai 30 milioni di euro, cifra che spaventa la concorrenza vista la possibilità di acquistare il ragazzo a zero qualche mese dopo.