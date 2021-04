Szczesny potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Il portiere polacco sarebbe infatti destinato alla Premier League. L'eventuale cessione, avverrebbe soltanto nel caso in cui la Juventus si qualificasse alla prossima edizione della Champions League: in quel caso, ci sarebbe la liquidità necessaria per ingaggiare il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, attualmente ancora in trattativa per il rinnovo contrattuale.

Szczesny in Italia: tra Roma e Juve

Wojciech Szczesny è stato acquistato dalla Juventus nel giugno 2017, dopo due anni passati in prestito dall'Arsenal alla Roma.

Il portiere polacco arrivò infatti in Italia nell'estate del 2015: con la Roma ha disputato complessivamente 81 partite ufficiali. Nel giugno 2017, la Roma decise di non riscattarlo, in quanto aveva puntato su Allison. A quel punto si inserì la Juventus, che lo portò a Torino per farlo diventare l'erede di Buffon.

Nella prima stagione in bianconero, Szczesny disputò 21 partite in quanto Allegri aveva stabilito una rotazione tra i due portieri. Il polacco ha successivamente giovato del trasferimento di Buffon al Psg, diventando di fatto il primo portiere della Juventus. Attualmente le sue presenze in bianconero sono ben 133, impreziosite da 53 clean sheet.

Le novità sul futuro di Szczesny

Wojciech Szczesny potrebbe finire in Premier League, nel campionato che lo ha lanciato nel grande calcio.

Il polacco ha infatti militato nell'Arsenal fin dal 2008, facendo tutta la trafila delle giovanili. Dopo una parentesi al Brentford, Szczesny è stato il portiere dell'Arsenal dal 2010 al 2015.

La Juventus pensa al prossimo portiere

La Juventus è al lavoro per completare la rosa della prossima stagione. Nel caso in cui dovesse andare in porto la cessione di Szczesny, i bianconeri sarebbero intenzionati ad acquistare Gianluigi Donnarumma dal Milan.

Il portierone della nazionale ha infatti il contratto in scadenza con i rossoneri (scadenza giugno 2021), e non avrebbe ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Il suo arrivo rinnoverebbe la tradizione che vede il portiere dell'Italia difendere la porta della Juventus: Donnarumma in questo senso, sarebbe l'erede di Zoff e Buffon.

Per il momento, sarebbero stati avviati i contatti tra l'agente di Donnarumma, Mino Raiola, e la dirigenza bianconera. Il futuro del portiere, è legato anche al futuro delle due squadre: la mancata qualificazione alla Champions della Juventus non permetterebbe questa operazione. D'altro canto, nel caso in cui lo stesso Milan mancasse l'obiettivo, il portiere potrebbe cambiare casacca per continuare a giocare nel grande palcoscenico della Champions League.