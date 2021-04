La Juventus in estate potrebbe rinforzare diversi settori. Si parla infatti di tante novità in difesa (potrebbero arrivare Donnarumma, Romagnoli e Gosens) ma anche a centrocampo. Secondo molti addetti ai lavori in questa stagione è mancata soprattutto qualità sulla mediana. Per questo si parla del possibile acquisto di Manuel Locatelli del Sassuolo. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, attualmente sono solo tre le punte a disposizione di Pirlo, ovvero Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Fra l'altro tutti e tre non avrebbero la certezza di una permanenza alla Juventus la prossima stagione.

Per questo alcune indiscrezioni di mercato confermerebbero il possibile acquisto di due punte. Una che andrebbe a completare il settore avanzato, un'altra invece candidata ad un ruolo da titolare. Si continua a parlare in questi giorni di un interesse concreto della Juventus per Mauro Icardi. La punta argentina ha una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro, denaro che la Juventus difficilmente potrebbe investire in questo momento.

Possibile offerta per Mauro Icardi

Per questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe pensando di offrire Dybala al Paris Saint Germain. Uno scambio che si definirebbe alla pari considerando che il 10 bianconero è in scadenza di contratto a giugno 2022.

Tutto passerà da questo finale di stagione e dall'apporto che l'argentino saprà dare alla Juventus. Se infatti si dimostrerà decisivo, possibile che la società bianconera decida di rinnovare il suo contratto, magari non riscattando Morata dall'Atletico Madrid. In tal caso Icardi potrebbe comunque arrivare ma solo con una formula di trasferimento agevolata, ad esempio in prestito con diritto di riscatto, ovvero nella modalità in cui la Juventus ha investito ad agosto 2020 su Alvaro Morata.

Il mercato della Juventus

L'attaccante del Paris Saint Germain Mauro Icardi sarebbe solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per il settore avanzato. Piace molto anche Moise Kean, punta in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton. Si parla di uno scambio di mercato Kean-Demiral fra Everton e Juventus.

Il centrale turco infatti piace in particolar modo al tecnico della squadra inglese Carlo Ancelotti. Come quarta punta invece le ultime indiscrezioni di mercato confermerebbero l'interesse per Milik: l'ex Napoli si è trasferito all'Olympique Marsiglia lo scorso Calciomercato invernale.