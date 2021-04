La Juventus in estate potrebbe attingere nuovamente al mercato dei parametri zero. A due anni dagli ingaggi di Adrien Rabiot e di Aaron Ramsey (arrivati gratis dopo essere andati in scadenza rispettivamente con Paris Saint Germain e Arsenal), la società bianconera potrebbe decidere di rinforzarsi evitando di spendere troppo per il cartellino. Fra gli obiettivi di mercato della Juventus ci sarebbe il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, che andrà in scadenza di contratto a giugno 2021 con la società rossonera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri sarebbero pronti ad ingaggiarlo a parametro zero offrendogli un contratto da circa 9 milioni di euro a stagione.

Oltre a Donnarmma però, potrebbe arrivare un altro acquisto a parametro. Secondo la stampa francese, la Juventus avrebbe individuato in Memphis Depay un possibile rinforzo per il settore avanzato. La punta olandese del Lione da luglio potrebbe trasferirsi a titolo gratuito in qualsiasi squadra. Su di lui però ci sarebbe l'interesse concreto del Barcellona, con Koeman che sarebbe un suo grande estimatore.

Depay potrebbe trasferirsi alla Juventus in estate

Secondo la stampa francese, la Juventus potrebbe sfidare il Barcellona per assicurarsi a parametro zero di Memphis Depay. La punta olandese potrebbe liberarsi a parametro zero in estate dal Lione (essendo in scadenza a giugno 2021) e sarebbe pronto per una nuova avventura professionale in club che lotta per grandi traguardi.

Potrebbe essere decisiva per la decisione di Depay di firmare o no per la Juventus l'eventuale qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League. Attualmente c'è il rischio concreto che la Juventus non raggiunga i primi quattro posti della Serie A: le prossime settimane saranno decisive in tal senso.

Il mercato della Juventus

Barcellona e Juventus potrebbero sfidarsi sul mercato in estate anche per un altro parametro zero. Si tratterebbe di Sergio Aguero, in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Manchester City. A differenza di Depay, la punta argentina ha già annunciato il suo addio alla società inglese. Di conseguenza già dalle prossime settimane potrebbe ufficializzare il suo trasferimento in qualche club europeo.

Da non scartare la possibilità per la Juventus di arrivare a Jerome Boateng, difensore centrale che lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Il classe 1988 sarebbe uno dei possibili sostituti di Giorgio Chiellini nel caso in cui il capitano bianconero decidesse di appendere gli scarpini al chiodo, in quanto per lui si parla di una possibile carriera dirigenziale nella Juventus.