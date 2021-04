La Juventus vista contro la Fiorentina ha messo in evidenza le grandi difficoltà tecniche che sta vivendo in questa stagione. Sorprende soprattutto l'assenza di qualità a centrocampo, con Bentancur, Rabiot e Arthur Melo che non stanno garantendo il supporto giusto dal punto di vista offensivo alla squadra bianconera. Per questo dalla prossima estate potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione della rosa, che potrebbe riguardare anche il settore avanzato. A soffermarsi sul Calciomercato della Juventus è stato Mohamed Sissoko. In una recente intervista a tuttojuve.com l'ex centrocampista bianconero ha suggerito nello specifico due nomi alla società per migliorare il livello qualitativo della rosa.

Ha infatti dichiarato: "Per il centrocampo acquisterei Manuel Locatelli, un giovane che si sta comportando benissimo al Sassuolo. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, Sissoko ha dichiarato: "Sergio Aguero potrebbe essere la punta che manca alla Juventus". Sissoko si è poi soffermato anche su Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Ha poi voluto elogiare anche il suo connazionale Adrien Rabiot.

Sissoko su Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo

Nell'intervista a tuttojuve.com l'ex centrocampista della Juventus Sissoko ha voluto parlare anche di Dybala, consigliando alla società bianconera di continuare a dargli fiducia anche nelle prossime stagioni. Per quanto riguarda invece Cristiano Ronaldo, secondo l'ex centrocampista attualmente il portoghese è un po' troppo nervoso perché sta segnando poco.

Allo stesso tempo però non si possono discutere le sue qualità tecniche. Sulla permanenza di Cristiano Ronaldo anche la prossima stagione ha invece sottolineato come dipenderà probabilmente dall'eventuale qualificazione o meno della Juventus alla prossima Champions League. Sissoko ha poi parlato del centrocampo bianconero, sottolineando come per lui la mediana ideale è quella formata da Arthur Melo e Adrien Rabiot.

Sul suo connazionale ha dichiarato: "Spesso era criticato perché giocava male, ma quasi nessuno teneva conto del cambiamento di calcio, Paese, lingua". Secondo Sissoko adesso sta dimostrando di essere un giocatore da Juventus.

Sissoko sulla Superlega

L'ex centrocampista della Juventus ha voluto dire la sua anche sulla Superlega europea.

Sissoko ha dichiarato: "Il calcio è per tutti, una piccola squadra deve aver la possibilità di poter ambire ad essere una grande". Ha poi aggiunto che il sogno per ogni giocatore è quello di giocare la Champions League. Secondo l'ex giocatore non deve esistere solo il business, aggiungendo di essere rimasto sorpreso dalla decisione di Agnelli di promuovere questa nuova competizione.