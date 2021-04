La Juventus sarebbe sempre sulle tracce di Gigio Donnarumma. Il portiere non sta rinnovando con il Milan e i bianconeri potrebbero prenderlo a parametro zero. Chiaramente se la Juventus dovesse arrivare a Donnarumma non pagherebbe il suo cartellino poiché svincolato, ma gli offrirebbe un ingaggio piuttosto elevato. Lo stipendio di Donnarumma, inoltre, potrebbe avere delle ripercussioni sul rinnovo di Paulo Dybala. Infatti, la Juventus con un ingaggio top da garantire a Donnarumma non potrebbe aumentare anche lo stipendio dell'argentino. Al momento, per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo di Dybala, non ci sarebbero novità.

Juventus su Donnarumma

Gigio Donnarumma, tra circa due mesi, potrebbe liberarsi a parametro zero. Il portiere per ora non sta rinnovando con il Milan e il suo contratto scadrà il 30 giugno 2021. Perciò dal 1 luglio, Donnarumma sarebbe libero di firmare per un altro club. L'occasione di poter arrivare a uno dei migliori portieri in circolazione starebbe attraendo e non poco la Juventus. I bianconeri avrebbe messo nel mirino Donnarumma e un tentativo per averlo lo starebbero facendo. Ovviamente, però, in tale caso la Juventus dovrebbe cedere Wojciech Szczesny: il polacco piacerebbe ad alcuni club tedeschi e inglesi. Con la cessione di Szczesny la Juventus farebbe anche una discreta plusvalenza.

Oltre, alla questione Donnarumma, Fabio Paratici si starebbe occupando anche della questione Dybala.

Ma in questo momento storico non ci sono grandi margini di manovra visto che i bilanci sono messi a dura prova dall'emergenza Covid. Perciò se la Juventus dovesse riuscire ad arrivare a Donnarumma garantendogli un ingaggio da top player a quel punto non potrebbe soddisfare anche le richieste di Dybala.

In ogni caso, secondo alcune indiscrezioni, i bianconeri non avrebbero intenzione di presentare una nuova offerta all'argentino: la Juventus sarebbe ferma sulla propria posizione di non aumentargli lo stipendio, al di là di un eventuale arrivo di Donnarumma.

La Juventus pensa al campo

La Juventus, in queste settimane, non pensa solo al mercato ma anche al campo. La squadra di Pirlo è concentrata sulla volata Champions League e domani 25 aprile sarà in campo per affrontare la Fiorentina. Per questa partita il tecnico bresciano ha alcuni dubbi di formazione e in modo particolare deve valutare le condizioni di alcuni suoi giocatori.

Danilo ha un fastidio fisico visto che ha rimediato una botta contro il Parma, perciò la seduta di oggi 24 aprile servirà per capire se potrà giocare dal primo minuto oppure no.

Gli altri dubbi riguardano la difesa e l'attacco. Infatti, nella retroguardia bianconera, ci sarà il ritorno di Chiellini, ma resta da capire se sarà affiancato da De Ligt o da Bonucci.

Mentre in attacco è aperto il ballottaggio tra Morata e Dybala: solo uno tra lo spagnolo e l'argentino avrà la chance di giocare dal primo minuto accanto a Cristiano Ronaldo.