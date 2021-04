La Juventus sarebbe già al lavoro per rinforzare la sua rosa per la prossima stagione. La sensazione è che in casa bianconera si voglia compiere una piccola rivoluzione, anche se certamente non si potranno fare spese folli. Infatti, Fabio Paratici cercherà soprattutto di procedere tramite alcuni scambi, proprio perché la crisi economica causata dalla pandemia non offre grandi margini di manovra. In queste ore, si parla molto di un possibile interessamento della Juventus per Hakan Calhanoglu. Inoltre, i bianconeri e il Milan potrebbero procedere anche ad uno scambio fra Federico Bernardeschi e Alessio Romagnoli.

La Juventus penserebbe già al mercato

Il mercato della Juventus dovrà servire soprattutto per rinforzare la rosa e per colmare alcune lacune viste in questa stagione. Il prossimo anno servirà maggiore qualità, per questo motivo Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino Hakan Calhanoglu. Il turco, in questi mesi, non avrebbe ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto con il Milan. Dunque, a giugno potrebbe liberarsi a parametro zero e per la Juventus rappresenterebbe un'ottima occasione di mercato. Ma questo potrebbe non essere l'unico affare sull'asse Torino - Milano. Infatti, Juventus e Milan potrebbero mettere in piedi uno scambio fra Bernardeschi e Romagnoli. I bianconeri potrebbero dover cercare un sostituto di Giorgio Chiellini e il difensore classe 95 potrebbe essere un suo degno erede.

Inoltre, sia Bernardeschi che Romagnoli vanno in scadenza con le rispettive squadre nel 2022. Dunque, questo scambio potrebbe essere vantaggioso sia per la Juventus che per il Milan. La trattativa potrebbe essere agevolata anche dal fatto che Bernardeschi e Romagnoli sono entrambi della scuderia di Mino Raiola.

Dybala a rischio cessione

La Juventus, però, non starebbe pensando solo alle entrate ma anche alle uscite e uno dei nomi a rischio cessione sarebbe quello di Paulo Dybala. L'argentino va in scadenza nel 2022 e la trattativa per il suo rinnovo di contratto è in stand by. Inoltre, Dybala, in questa stagione, non è stato quasi mai a disposizione.

Il numero 10 juventino è uno dei beniamini dei tifosi della Vecchia Signora, ma ultimamente il suo gradimento nel popolo bianconero sarebbe in discesa. Infatti, ai sostenitori della Juventus non sarebbe piaciuto il comportamento di Dybala che ha preso parte ad una cena in pieno coprifuoco. Inoltre, nelle ultime ore i tifosi juventini avrebbero storto il naso davanti ad alcune dichiarazioni della fidanzata della Joya che avrebbe criticato Torino: "Il fatto è che a Torino non c’è molto da fare", ha spiegato Oriana Sabatini a Gente. Queste parole non hanno lasciato indifferenti i tifosi della Juventus che l'hanno aspramente criticata sui social. Dunque, non è da escludere che Fabio Paratici cerchi di fare uno scambio con una big d'Europa inserendo proprio Dybala.

L'argentino potrebbe andare a Parigi magari in cambio di Mauro Icardi.