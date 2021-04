La Juventus, oggi 3 aprile, sarà in campo per affrontare il Torino. Per i bianconeri sarà il ritorno in campo dopo la sconfitta contro il Benevento. La Juventus, nel derby, dovrà dare delle risposte soprattutto a livello caratteriale. Per questa partita Andrea Pirlo avrà diverse assenze e in particolare mancheranno Leonardo Bonucci e Merih Demiral che hanno contratto il Covid - 19 e Buffon squalificato, mentre Paulo Dybala, Weston McKennie e Arthur non sono stati convocati dopo il festino fatto qualche giorno fa a casa del centrocampista americano.

La buona notizia, per la Juventus è il rientro di Aaron Ramsey. Il gallese potrebbe essere titolare contro il Torino, anche se è in ballottaggio con Dejan Kulusevski.

Qualche dubbio per Pirlo

Andrea Pirlo, per il derby contro il Torino, ha qualche dubbio di formazione. Infatti, il tecnico bresciano deve decidere soprattutto dove collocare Danilo all'interno del suo scacchiere tattico. Infatti, il brasiliano può giocare sia in difesa che a centrocampo. Danilo potrebbe agire nella retroguardia a quattro con Juan Cuadrado, Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt. Ma non è da escludere che il numero 13 juventino possa giocare anche a centrocampo al fianco di Rodrigo Bentancur. A quel punto, in difesa sulla sinistra ci sarebbe l'inserimento di Alex Sandro.

Qualora, però, Danilo dovesse giocare in difesa a quel punto in mezzo al campo giocherebbe Adrien Rabiot. Ma questo non è l'unico dubbio a centrocampo. Infatti, sulla corsia di destra è aperto il ballottaggio tra Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Il gallese sembra in leggero vantaggio sul numero 44 juventino. Mentre sulla corsia di sinistra non c'è nessun dubbio e la Juventus punterà su Federico Chiesa.

In attacco, invece, non c'è nessun dubbio visto che i titolari saranno Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, De Ligt, Danilo; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

È il compleanno di Rabiot

Quello di oggi 3 aprile, è un giorno speciale per Adrien Rabiot che compie gli anni.

Il centrocampista francese sta ricevendo moltissimi messaggi di auguri da parte dei suoi compagni di squadra, dai tifosi bianconeri e dalla stessa Juventus. Il club bianconero, tramite Twitter, ha voluto dedicare un video ad Adrien Rabiot per celebrare al meglio il suo compleanno. Ma il numero 25 juventino spera di farsi un bel regalo nel derby di questo pomeriggio. Ill francese è uno dei candidati per giocare dal primo minuto. Andrea Pirlo potrebbe schierarlo al fianco di Bentancur anche se non è da escludere che possa partire dalla panchina visto che è appena rientrato dagli impegni con la Francia.