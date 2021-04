Saranno mesi molto interessanti per gli amanti del calcio. Oltre alla chiusura della stagione nei vari campionati da giugno ci sarà il tanto atteso Europeo, rimandato la scorsa estate a causa dell'emergenza coronavirus. L'Italia è una delle candidate alla vittoria finale, almeno secondo gli addetti ai lavori. Da luglio ritornerà poi il tanto atteso Calciomercato estivo nella versione tradizionale, ovvero nella durata di circa tre mesi. Sarà una sessione estiva condizionata dalla crisi economica, probabile quindi attenderci investimenti a parametro zero o scambi.

Uno dei giocatori più chiacchierati in tema calciomercato è sicuramente Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo in questa stagione ha raggiunto la maturazione calcistica a tal punto da diventare parte dei convocati della nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini. Di recente è stato intervistato dal giornale sportivo Corriere dello Sport. Locatelli non ha nascosto la voglia di misurarsi in una grande squadra, sottolineando di sentirsi pronto per lottare per grandi traguardi.

Locatelli è pronto per una grande squadra

"Sono cresciuto e sono pronto per una grande squadra". Queste le parole di Manuel Locatelli al Corriere dello Sport. Il centrocampista del Sassuolo si è soffermato sulle tante indiscrezioni di mercato, fra cui quella che lo danno nella lista di mercato del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici.

Ha poi aggiunto che non sa quello che gli riserverà il futuro ma che, qualora dovessero arrivare delle offerte, saranno valutate insieme al Sassuolo. Locatelli ha poi dichiarato: "Giocare all'estero per me è un'opzione e in questo momento non mi precludo niente". Sugli apprezzamenti ricevuti da tanti addetti ai lavori il centrocampista ha sottolineato che confermano la bontà del lavoro che sta portando avanti ed incrementano le sue motivazioni a fare sempre meglio.

Locatelli piace alla Juventus

La Juventus è delle società interessate a Manuel Locatelli. Non sarà semplice trattare il suo acquisto con il Sassuolo, anche in considerazione del fatto che la sua valutazione di mercato è di circa 35-40 milioni di euro. Non è da scartare la possibilità possa incrementare nei prossimi mesi, soprattutto se dovesse giocare da protagonista l'Europeo 2021 con l'Italia.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe offrire anche delle contropartite tecniche per attutire l'esborso economico da presentare alla società emiliana. Uno dei giocatori che potrebbero essere inseriti nell'affare è Gianluca Frabotta. Il Sassuolo in ogni caso potrebbe concedere un pagamento agevolato alla Juventus, magari con dilazione in più stagioni.