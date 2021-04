In questi mesi, si è parlato molto del rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus. Al momento non ci sarebbero novità poiché i bianconeri non avrebbero intenzione di modificare la loro offerta. La Juventus ha presentato la sua proposta all'argentino e non ci dovrebbe essere nessun rilancio. Mentre il giocatore avrebbe fatto la sua controproposta e anche lui non sembrerebbe intenzionato a smuoversi. Dunque, al momento non dovrebbero esserci novità. Dybala è concentrato sul finale di stagione e il suo obiettivo sarebbe quello di aiutare la Juventus nella corsa Champions.

Dybala - Juventus rinnovo in stand-by

La Juventus, in questa stagione, ha spesso fatto a meno di Paulo Dybala. L'argentino è stato bloccato da diversi infortuni ed è rientrato solo qualche settimana fa. Adesso, l'argentino spera di poter vivere un finale di stagione al top. Poi a fine campionato, probabilmente, si capirà qualcosa in più sul suo futuro. Per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala non dovrebbero esserci novità in tempi brevi e in estate non è da escludere che le parti si possano separare. Anche perché l'argentino andrebbe a scadenza nel 2022 e la Juventus potrebbe rischiare di perderlo a zero. Dybala, però, potrebbe decidere di rimanere ancora a Torino e poi decidere il suo futuro da svincolato.

Dybala spera in un posto contro l'Atalanta

In questi giorni, Paulo Dybala non sta pensando al rinnovo di contratto è il suo pensiero fisso è il campo. L'argentino spera di avere una chance di titolare nel match contro l'Atalanta. Ma la sensazione è che Alvaro Morata sia favorito per affiancare Cristiano Ronaldo. Dybala ha ancora la seduta di domani 17 aprile per provare a convincere Andrea Pirlo a farlo giocare dal primo minuto.

Anche negli altri reparti ci sono alcuni dubbi e in particolare in difesa visto che il tecnico della Juventus deve decidere chi affiancare a Matthijs de Ligt. Infatti, Leonardo Bonucci è tornato a disposizione e adesso è in ballottaggio con Giorgio Chiellini. Per la gara contro l'Atalanta, la Juventus ha a disposizione tutta la sua rosa ad eccezione di Federico Bernardeschi.

Il numero 33 juventino è ancora positivo al Covid e spera di ottenere un doppio tampone negativo entro il 17 aprile. Questo gli consentirebbe di essere a disposizione per la gara contro l'Atalanta. Ma quella di Bernardeschi sembra essere una corsa contro il tempo visto che la partita contro i nerazzurri è dietro l'angolo. Andrea Pirlo, però, si prenderà ancora qualche ora di tempo per decidere che formazione schierare e i dubbi verranno risolti solo a pochi istanti dalla sfida contro l'Atalanta. Domani 17 aprile, la Juventus si allenerà al pomeriggio e poi partirà per Bergamo.