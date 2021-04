L'agente sportivo Mino Raiola di recente è sbarcato in Italia, destinazione Torino. C'è stato infatti un incontro con la Juventus per discutere dei giocatori bianconeri assistiti dall'agente. Allo stesso tempo, ci sarebbe stato anche un confronto su alcuni giocatori che interesserebbero alla società bianconera per il Calciomercato estivo. Fra questi spiccherebbero Moise Kean, Gianluigi Donnarumma e Paul Pogba. La punta italiana piace molto alla società bianconera, anche perché giovane e duttile in fase offensiva. Attualmente è in prestito al Paris Saint Germain ma è di proprietà dell'Everton.

Donnarumma possibile acquisto a parametro zero

Il pezzo pregiato del mercato, però, potrebbe essere rappresentato dal portiere del Milan, perché è in scadenza di contratto a giugno 2021 e potrebbe liberarsi a parametro zero dalla società rossonera. La Juventus non avrebbe problemi a garantirgli i 10 milioni di euro richiesti a stagione, il suo approdo a Torino, però, passerebbe dalla cessione di Szczesny.

Si sarebbe parlato anche di Pogba

Altro probabile argomento di discussione fra Raiola e Juventus è stato Paul Pogba. Il centrocampista francese sarebbe considerato infatti il giocatore ideale per la mediana bianconera. Difficilmente rimarrà al Manchester United, anche perché in scadenza di contratto a giugno 2022.

Il rischio per la società inglese è che possa liberarsi a parametro zero alla fine della prossima stagione. La sua eventuale partenza, però, dipenderà anche dalle richieste del Manchester United per il suo cartellino. Fino a qualche mese fa, la valutazione del francese era di circa 70 milioni di euro, il prezzo in estate difficilmente sarà di molto inferiore a tale somma.

La Juventus potrebbe eventualmente provare ad inserire delle contropartite tecniche gradite agli inglesi. Si parla ad esempio di Cristiano Ronaldo o di Adrien Rabiot.

I giocatori della Juventus assistiti da Raiola

L'agente sportivo Mino Raiola cura gli interessi sportivi di diversi giocatori della Juventus. Fra questi ci sono anche Federico Bernardeschi e Luca Pellegrini.

Il centrocampista potrebbe lasciare Torino a fine stagione, anche perché in scadenza di contratto a giugno 2022. Si parla di un possibile scambio di mercato con Romagnoli, anche lui assistito da Raiola. Per quanto riguarda il terzino in prestito al Genoa, attualmente è difficile fare una valutazione sul suo futuro professionale. Potrebbe essere ceduto in prestito un'altra stagione ma anche rimanere alla Juventus come riserva del titolare.