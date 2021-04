In queste ore, Cristiano Ronaldo è finito nell'occhio del ciclone per la reazione avuta al termine della gara tra la Juventus e il Genoa. CR7 è apparso un po' nervoso perché non è riuscito a segnare. Inoltre, subito dopo la partita alcuni media avevano raccontato che Ronaldo aveva gettato a terra la maglia della Juventus. Ma questo caso si è subito smontato poiché le cose sarebbero andate diversamente. Il portoghese avrebbe semplicemente dato la sua casacca ad un raccattapalle. Ma le voci relative a Ronaldo sono continuate a circolare e in molti hanno sostenuto che il suo nervosismo sia figlio di una sua insoddisfazione per le strategie della Juventus.

Ma stando a quanto raccolto da TMW da ambienti vicini alla Juventus, anche queste indiscrezioni non sarebbero veritiere. Infatti, come raccontato da Tuttomercatoweb, CR7 non starebbe pensando ad un addio, non sarebbe deluso dalla pianificazione dei bianconeri e sarebbe concentrato solo sul finale di stagione.

Ronaldo deluso per non aver aiutato la squadra

La reazione avuta ieri 11 aprile da Cristiano Ronaldo sarebbe dovuta solamente al fatto che non è riuscito ad aiutare la Juventus. Dunque, il fenomeno di Madeira sarebbe stato arrabbiato con sé stesso e il suo nervosismo non sarebbe dovuto ad altri motivi. Per ora la testa di CR7 sarebbe rivolta solo alla Juventus e non avrebbe già le valigie pronte.

Infatti, le valutazioni sul futuro verranno fatte solo al termine della stagione e il numero 7 bianconero comunicherà se vorrà proseguire con la Vecchia Signora fino al 2022 oppure se sarà il caso di separarsi. Dunque, nelle ultime ore si sarebbe fatto un gran polverone per nulla.

Ronaldo e compagni pensano all'Atalanta

Adesso, la Juventus deve lasciarsi alle spalle la vittoria contro il Genoa e deve proiettarsi al match contro l'Atalanta.

Andrea Pirlo, oggi 12 aprile, ha concesso un po' di riposo ai suoi ragazzi. Ma Cristiano Ronaldo ha deciso di mantenersi comunque in forma visto che si è allenato nella palestra di casa sua. CR7 ha lavorato presso la sua abitazione e lo ha fatto in compagnia della sua fidanzata Georgina Rodriguez. Lo stesso calciatore della Juventus ha postato sui social lo scatto che lo ritrae in palestra insieme alla sua dolce metà.

Dunque, l'attaccante della Juventus ha già voglia di tornare in campo per lasciarsi alle spalle la delusione per non aver trovato il gol contro il Genoa. Presto CR7 e compagni torneranno alla Continassa per allenarsi agli ordini di Pirlo e per curare gli aspetti tattici in vista del match contro l'Atalanta. Per questa sfida, la Juventus spera di poter avere buone notizie sul fronte Bonucci e Bernardeschi che sono ancora positivi alla Covid-19. Entrambi sperano di risultare negativi quanto prima.