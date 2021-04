La Juventus in estate dovrebbe investire a centrocampo. L'assenza di qualità sulla mediana si è notata in tanti match della stagione, in particolar modo in Champions League. Manca infatti un giocatore in grado di impostare e allo stesso tempo di verticalizzare verso le punte. Potrebbe quindi arrivare un regista, nella lista di mercato di Paratici ci sarebbero diversi giocatori. Su tutti spiccano Manuel Locatelli del Sassuolo e Houssem Aouar del Lione, entrambi classe 1998. Nelle ultime ore però alcuni giornali sportivi hanno parlato di un interesse concreto dei bianconeri per Leandro Paredes, centrocampista classe 1994 del Paris Saint Germain.

L'argentino è il tradizionale regista che potrebbe ritornare utile alla Juventus. Fra l'altro non sarebbe considerato un titolare dal tecnico Mauricio Pochettino, di conseguenza trattare un suo eventuale acquisto potrebbe essere agevole. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Non è da scartare neanche la possibilità che la Juventus possa offrire in cambio una contropartita tecnica gradita al Paris Saint Germain.

Paredes potrebbe lasciare il Paris Saint Germain

La Juventus sarebbe interessata a Leandro Paredes. L'argentino da tempo è seguito dalla società bianconera, che potrebbe decidere di presentare un'offerta al Paris Saint Germain durante il Calciomercato estivo. In questa stagione l'argentino ha disputato 18 partite nel campionato francese con un assist fornito ad un suo compagno.

Altre cinque presenze le ha raccolte in Champions League a cui bisogna aggiungerne tre in Coppa di Francia ed un'altra in Supercoppa di Francia. Attualmente però non è considerato un titolare da Pochettino, che gli preferisce Verratti, Gueye e Diallo. La Juventus potrebbe cercare di acquistarlo offrendo magari un giocatore gradito ai francesi. Bernardeschi ad esempio potrebbe essere una contropartita tecnica gradita, per motivi tecnici, di età (è coetaneo di Paredes) e di valutazione di mercato.

Sull'argentino però ci sarebbe anche l'interesse dell'Inter, che a questo punto potrebbe sfidare sul mercato la Juventus.

Il mercato della Juventus

Paredes rappresenta quindi un'opportunità di mercato per la Juventus anche se per gran parte dei giornali sportivi il preferito dalla società bianconera sembra essere Manuel Locatelli.

Il centrocampista del Sassuolo sarebbe considerato un profilo ideale perché giovane e con grandi margini di miglioramento. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Il Sassuolo però potrebbe concedere una dilazione di pagamento. Allo stesso tempo potrebbe accettare anche delle contropartite tecniche, su tutti Frabotta e Fagioli.