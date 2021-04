La Juventus, in estate, dovrebbe rinforzare anche il settore avanzato. Si parla infatti del possibile arrivo di una punta che vada ad integrarsi con i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. A proposito del portoghese, le parole di Florentino Perez hanno confermato l'impossibilità di un suo ritorno al Real Madrid. Di conseguenza, la possibilità che rimanga a Torino è diventata sempre più concreta. Incerta, invece, la conferma dello spagnolo e dell'argentino, i due potrebbero giocarsi la permanenza alla Juventus in questo finale di stagione.

Dovrebbe però arrivare una quarta punta, indipendentemente dalla conferma dell'attuale settore avanzato. In questi giorni si è parlato molto di un interesse concreto per Moise Kean, punta in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton. Il giovane rimane nella lista di mercato, che però vanta altri nomi importanti. Nelle ultime ore, fra l'altro, si sarebbe aggiunto anche quello di Dusan Vlahovic. La punta classe 2000 della Fiorentina sembra aver fatto il definitivo salto di qualità in questa stagione. In 31 partite di campionato italiano ha segnato 16 gol e fornito 2 assist decisivi ai suoi compagni. Su di lui ci sarebbe l'interesse non solo della Juventus ma anche di Milan e Roma.

La Juventus potrebbe acquistare Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe decidere di investire in estate su Dusan Vlahovic. Ad un anno dall'acquisto di Federico Chiesa, la società bianconera potrebbe ripetere un altro affare di mercato con la Fiorentina. La punta serba sarebbe considerato il profilo ideale per caratteristiche tecniche e fisiche.

Dotato di un'ottima velocità e tecnica, ha anche una presenza importante in area avversaria che si andrebbe a completare molto bene con i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. La Fiorentina, però, non sarebbe disposta a concedere sconti sul suo cartellino e, forte di un contratto in scadenza a giugno 2023, sarebbe pronta a chiedere non meno di 50 milioni di euro per la punta serba.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Dusan Vlahovic con la formula utilizzata per arrivare a Federico Chiesa, ovvero in prestito con obbligo di riscatto. La strategia di mercato sarebbe quella di distribuire la spesa per acquistarlo in più anni così da non gravare in maniera pesante sul bilancio d'esercizio. L'eventuale acquisto di Vlahovic sarebbe finanziato anche dalla cessioni. La Juventus, infatti, potrebbe cedere diversi giocatori in estate, fra questi Alex Sandro, Bernardeschi, Rabiot e Ramsey. A questi potrebbero aggiungersi anche i giocatori attualmente in prestito in altre società, su tutti Douglas Costa.