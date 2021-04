La Juventus in estate potrebbe rivoluzionare la propria rosa. Si parla infatti di molti giocatori che potrebbero lasciare Torino per una nuova esperienza professionale. La prima esigenza della società bianconera sarebbe quella di effettuare delle plusvalenze finanziarie, per fronteggiare la passività registrata a fine 2020 di circa 100 milioni di euro.

Nella lista dei possibili partenti ci sarebbero Alex Sandro, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e uno fra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Un altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus in estate è Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto a giugno 2022.

Il centrocampista anche in questa stagione non è riuscito a incidere come la società si sarebbe aspettata. Il tecnico Pirlo ha provato a schierarlo sulla fascia a centrocampo, ma anche come laterale, con risultati sotto le aspettative. La società potrebbe quindi cederlo, anche per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno. Su di lui ci sarebbe l'interesse di alcune società del campionato inglese.

Bernardeschi potrebbe trasferirsi all'Everton o al West Ham

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus in estate potrebbe cedere Federico Bernardeschi. Il centrocampista italiano piace infatti in Inghilterra, ci sarebbe infatti l'interesse concreto di West Ham e Everton. Il tecnico Ancelotti lo apprezza molto e potrebbe considerare un investimento sul giocatore.

Fra l'altro Bernardeschi potrebbe rappresentare una contropartita tecnica per l'acquisto da parte della Juventus di Moise Kean. L'attaccante italiano (attualmente in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton) infatti sarebbe considerato il profilo ideale dalla società bianconera come rinforzo per il settore avanzato.

Oltre a Bernardeschi la Juventus potrebbe inserire un altro giocatore nell'affare: piace infatti agli inglesi il centrocampista gallese Aaron Ramsey.

Possibile scambio di mercato Bernardeschi-Romagnoli

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile scambio di mercato fra Milan e Juventus che potrebbe riguardare il difensore centrale Alessio Romagnoli e appunto Federico Bernardeschi.

Entrambi sono peraltro assistiti dall'agente sportivo Mino Raiola.

Il centrocampista offensivo sarebbe utile nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Il centrale invece potrebbe essere il rinforzo ideale come centrale difensivo di sinistra della Juve, soprattutto se Chiellini dovesse appendere gli scarpini al chiodo e diventare dirigente.