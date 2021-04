La Juventus in estate dovrebbe rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato. Sembrerebbero essere queste le principali esigenze della società bianconera. Non è un caso che si parli delle cessioni dei vari Rabiot, Ramsey, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. I due giocatori arrivati nell'estate 2019 sembrerebbero essere i maggiori indiziati a lasciare a Torino mentre potrebbe partire solo uno fra il portoghese e l'argentino. Per il centrocampo, in questi mesi si è parlato di un interesse concreto per Manuel Locatelli del Sassuolo e per Aouar del Lione.

Nelle ultime settimane però nella lista di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici si sarebbe aggiunto anche un altro nome importante: si tratta del giocatore della Roma Gonzalo Villar, protagonista di un'ottima stagione nella squadra allenata da Fonseca. Lo spagnolo è un classe 1998, sarebbe quindi un profilo ideale anche dal punto di vista anagrafico. La sua valutazione di mercato però è notevole: la Roma lo potrebbe cedere solo per 40 milioni di euro o in uno scambio di mercato con un giocatore di qualità.

Possibile scambio di mercato Bentancur-Villar

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe interessata a Gonzalo Villar, che avrebbe impressionato i bianconeri per la sua qualità e duttilità tattica, non trascurando la sua giovane età.

Per arrivare allo spagnolo la società bianconera sarebbe pronta ad offrire in uno scambio di mercato Rodrigo Bentancur, che in questa stagione sta avendo diverse difficoltà (come tutta la Juventus). Il giocatore uruguaiano piacerebbe molto alla Roma, il problema di fondo è il notevole ingaggio che percepisce. La società di Friedkin farebbe fatica a garantirglielo e questo ostacolo potrebbe alla fine potrebbe essere decisivo.

Il mercato della Juventus

Attualmente quindi sembrerebbe poco probabile lo scambio Bentancur-Villar. Non è da scartare però la possibilità che la Juventus possa investire comunque sullo spagnolo, magari ricavando tale somma dalla cessione di alcuni esuberi della rosa bianconera. Come già accennato ad inizio articolo, dovrebbe arrivare almeno un rinforzo nel settore avanzato. Si parla di un interesse concreto per Moise Kean, attualmente al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton.

La società bianconera potrebbe offrire una somma cash più Aaron Ramsey come contropartita tecnica per l'acquisto della punta italiana.