La Juventus in estate potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato. La società bianconera potrebbe dapprima dedicarsi alle cessioni, con tanti giocatori che sarebbero sulla lista partenti. Fra questi spiccherebbero i nomi di Alex Sandro, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi. Nelle ultime settimane si starebbe valutando però un'altra possibile cessione: quella di Szczesny. Il portiere della nazionale della Polonia non sta convincendo, ha infatti commesso errori evidenti in Champions League (negli ottavi contro il Porto) ma anche in campionato.

Basti ricordare i due gol del Torino nel match disputatosi il giorno di Pasqua, entrambi arrivati per disattenzioni del portiere. Per questo, secondo la stampa spagnola potrebbe essere ceduto in estate. Al suo posto potrebbe arrivare l'attuale portiere del Manchester United David De Gea, che ha una valutazione di mercato di circa 30-40 milioni di euro. Stessa somma che la Juventus spera di incassare dall'eventuale cessione di Szczesny.

La Juventus sarebbe interessata a De Gea

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe individuato in De Gea l'acquisto ideale come portiere. La società bianconera non sarebbe soddisfatta delle prestazioni di Szczesny, non è un caso che nel match Juventus-Napoli disputatosi mercoledì 7 aprile abbia giocato titolare Buffon.

Per questo potrebbe essere ceduto, con la Juventus che lo valuta circa 35-40 milioni di euro. Il suo possibile sostituto potrebbe essere il portiere spagnolo che, dopo tante stagioni al Manchester United, potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Fra l'altro sarebbe ritenuto l'ideale perché non solo bravo fra i pali ma anche nell'impostazione a partire dalla difesa.

Di certo la società inglese difficilmente lo cederà a prezzo vantaggioso. Si parla infatti di una valutazione di mercato vicina ai 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

David De Gea è solo uno dei portieri seguiti dalla Juventus per la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera sarebbe interessata a Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2021.

Di conseguenza si tratterebbe di un acquisto a parametro zero, anche se il giocatore chiederebbe almeno 10 milioni di euro a stagione. Oltre al pesante ingaggio, la Juventus dovrà probabilmente pagare una commissione anche all'agente sportivo del giocatore Mino Raiola. Di certo l'eventuale arrivo di Donnarumma risolverebbe i problemi della Juventus in porta per il presente e per il futuro, essendo un classe 1999. Sarà però importante cedere dapprima l'attuale portiere titolare Szczesny, che ha mercato in Inghilterra ed in Germania.