La grande forza dell'Inter di questa annata è la compattezza di squadra e lo spirito di sacrificio di tutti i giocatori. Antonio Conte ha messo in moto una macchina perfetta in grado di spingere sull'acceleratore per riuscire ad arrivare a tagliare il traguardo dello scudetto come vincitrice. Gli 11 punti di vantaggio sul Milan e i 12 sulla Juventus sono frutto di un perfetto connubio tra il numero di goal messi a segno, ben 69, e quelli subiti, appena 27. Dei 69 goal segnati, più della metà portano la firma della coppia Lukaku-Lautaro. I due si trovano a meraviglia in campo e Conte punta molto su di loro.

È pur vero che, durante tutte le passate sessioni di mercato, la dirigenza nerazzurra ha provato più volte a rinforzare il reparto d'attacco per trovare un vice-Lukaku. Per due anni consecutivi il tecnico leccese ha puntato contare solo sul belga e l'argentino e rare volte anche su Alexis Sanchez. Per questo motivo si cerca un quarto in attacco. Nelle ultime ore è comparso il nome di Moise Kean, l'attaccante del PSG, fortemente voluto dalla Juventus.

Inter-Juve è derby anche sul mercato

L'Inter ha bisogno di rinforzare il suo reparto offensivo. Lukaku, che gioca tutte le partite, ha bisogno di riposo e, al momento l'Inter non ha una riserva valida in panchina. Sarebbe spuntato il nome di Moise Kean che Marotta conosce bene.

Il ragazzo è molto cresciuto al PSG, segnando 18 goal in 36 partite ed ha pure conquistato Mancini per un posto nella Nazionale ai prossimi Europei. Nonostante la sua buona stagione a Parigi, il PSG non sarebbe disposta a riscattarlo, preoccupato più per i rinnovi di Neymar e Mbappé, ma anche l'Everton, la società che detiene il suo cartellino, non vorrebbe riportalo a casa.

Ecco che si accende la sfida tra i vari club per acquistarlo. Quella più intensa è tra Inter-Juve, con la società bianconera che vorrebbe riportarlo a Torino. Gli ottimi rapporti con Raiola potrebbero essere un fattore decisivo, ma anche l'Inter ci starebbe pensando, inserendo nella trattativa Matias Vecino, che ad Ancelotti piace molto.

Inter, ci cerca il quarto in attacco

Se non dovesse andare in porto l'affare Kean, l'Inter avrebbe altre alternative. Una delle tante è Giroud, l'attaccante del Chelsea in scadenza di contratto a giugno. Un altro elemento che Conte conosce bene e che vorrebbe allenare. Il 35enne potrebbe essere un'ottima alternativa a Lukaku, in virtù anche della sua grande esperienza in campo internazionale. L'altra è l'argentino Gomez che, andato via da Bergamo, non starebbe trovando continuità con il Siviglia. Tornerebbe volentieri in Italia sempre in nerazzurro, ma questa volta sponda Inter.