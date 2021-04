La Juventus in estate dovrebbe aggiungere almeno un'altra punta alla sua rosa. D'altronde in questa stagione sono state diverse le difficoltà nel settore avanzato a causa dell'assenza prolungata di Paulo Dybala. Fra gennaio e febbraio, complici gli infortuni dell'argentino e di Morata, Pirlo è stato costretto a schierare Kulusevski come punta a fianco di Cristiano Ronaldo. Sarebbe quindi servita un'alternativa. Si parla in queste ore di un interesse concreto della società bianconera per Sergio Aguero, in scadenza di contratto con il Manchester City a giugno 2021.

Altro nome nella lista di mercato è quello di Moise Kean, che però sarebbe un investimento pesante dal punto di vista del cartellino. Potrebbe quindi arrivare in caso di cessione di uno fra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Nelle ultime ore però la Juventus starebbe valutando anche la possibilità di ingaggiare Edin Dzeko, che era stato dato vicino ai bianconeri anche lo scorso Calciomercato estivo. Sulla punta bosniaca però ci sarebbe anche l'Inter, con Conte che ne è un grande estimatore.

La Juventus sarebbe interessata a Dzeko

La Juventus la scorsa estate era stata vicina all'acquisto di Edin Dzeko dalla Roma. L'affare però non si concretizzò per la mancata intesa fra Napoli e Roma sulla valutazione del cartellino di Milik, che quindi avrebbe dovuto sostituire il bosniaco.

La società bianconera alla fine decise di investire su Alvaro Morata. La possibilità di arrivare a Dzeko però potrebbe concretizzarsi la prossima estate. La Roma infatti potrebbe decidere di cedere il bosniaco, considerando il pesante ingaggio che percepisce. Guadagna infatti 7,5 milioni di euro fino a giugno 2021.

La Juventus potrebbe ingaggiare Edin Dzeko soprattutto se quest'ultimo dovesse rescindere il contratto con la società di Friedkin.

Sul bosniaco però ci sarebbe anche l'interesse dell'Inter. Sarebbe Conte a volere il suo acquisto, ritenendolo ideale a fianco di Lukaku.

Il mercato della Juventus

Oltre ai vari Aguero, Dzeko e Kean, la Juventus starebbe seguendo anche Gianluca Scamacca. La punta in prestito al Genoa, ma di proprietà del Sassuolo, potrebbe rappresentare il giocatore ideale per il settore avanzato bianconero, in quanto darebbe un'alternativa anche dal punto di vista tecnico. La Juventus infatti non ha attualmente in rosa un giocatore fisico, in grado di garantire presenza nella difesa avversaria.

La valutazione di mercato del nazionale under 21 è di circa 20 milioni di euro. Fra l'altro la Juventus starebbe trattando con la società emiliana anche l'acquisto del centrocampista Manuel Locatelli, che invece ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.