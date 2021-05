Diverse novità potrebbero riguardare il Crotone nelle prossime ore. La società calabrese sembrerebbe orientata a ripartire con un giovane tecnico salutando di fatto l'esperto Serse Cosmi.

Nella prossima stagione di cadetteria il Crotone potrebbe essere guidato dal tecnico Francesco Modesto. Una scelta che sarebbe dettata dalla voglia del club di ripartire, mettendo alle spalle le negatività dell'ultimo torneo, affidando la panchina ad un allenatore crotonese emergente.

Crotone, Modesto pronto al ritorno

Per Francesco Modesto il Crotone rappresenterebbe un ritorno.

Lui, nativo proprio della città pitagorica, ha giocato per due stagioni con la maglia del Crotone ottenendo tra l'altro una promozione in Serie A nel torneo 2015-2016 con il tecnico Ivan Juric.

Per lui sono arrivati ottimi risultati in questo campionato alla guida della Pro Vercelli in Serie C, squadra con la quale è riuscito a centrare i Play-Off. L'arrivo in Calabria dell'allenatore crotonese porterebbe come conseguenza la conclusione, dopo sole 14 gare, del rapporto tra la società e il tecnico Serse Cosmi. A pesare in questo momento sarebbe soprattutto la voglia della dirigenza del club pitagorico di voltare pagina con il recente passato.

Gli altri nomi per la panchina

Oltre a quello di Francesco Modesto, negli scorsi erano stati accostati alla guida del Crotone anche altri allenatori giovani, come Fabio Caserta del Perugia e Paolo Zanetti del Venezia, entrambi freschi di promozione con i rispettivi club in Serie B e in massima serie.

Un altro profilo accostato ai calabresi è stato stato quello di Aimo Diana, allenatore del Renate.

L'eventuale arrivo di un crotonese come Francesco Modesto in Calabria sarebbe, per la società, una "strategia" già adottata in passato. Nel 2012 il Crotone decise infatti di puntare sul crotonese Massimo Drago, che rimase per tre anni, ottenendo buoni risultati sul campo e valorizzando diversi calciatori.

Il Crotone è pronto a ripartire

Per il Crotone la stagione appena terminata è stata avara di soddisfazioni sul piano dei risultati, ma alcuni calciatori sono stati valorizzati. Tra questi spiccano Nwankwo Simy e Junior Messias, attaccanti che saranno fra i pezzi pregiati del mercato estivo.

Per la punta nigeriana ci sono diversi i club di Serie A ed esteri interessati, mentre per il brasiliano si sarebbe invece mosso con forza il Genoa.