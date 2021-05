Dopo l'arrivo della matematica retrocessione in Serie B, il Crotone ha conquistato, nelle ultime due partite contro Hellas Verona e Benevento ben 4 punti. Il pari arrivato in Campania contro il Benevento ha permesso all'attaccante nigeriano Simy di raggiungere quota 20 reti in questa stagione travagliata di Serie A. La dirigenza pitagorica, nonostante il campionato non sia ancora terminato, inizierebbe a cercare nuovi profili, aspettando il Calciomercato, per la nuova stagione calcistica 2021/2022. In primis si penserebbe alla sostituzione del tecnico rossoblu Serse Cosmi con l'ex calciatore crotonese Francesco Modesto attuale allenatore della Pro Vercelli in Lega Pro mentre si guarderebbe in casa Napoli per Gennaro Tutino e la possibile permanenza di Adam Ounas.

Possibile cambio in panchina

Avrebbe dovuto portare quanto meno il Crotone a lottare per una salvezza difficile ma il tecnico rossoblu Serse Cosmi non è riuscito nell'impresa. La società quindi sembrerebbe stia pensando ad un cambio per la prossima stagione che vedrà il Crotone affrontare nuovamente il campionato di Serie B dopo solo un anno nel massimo campionato. Proprio in queste ultime ore, sembrerebbe che il nome più gettonato per la panchina rossoblu sia l'ex difensore crotonese Francesco "Ciccio" Modesto. Il classe 1982 ha vestito la maglia pitagorica segnando la sua prima rete il 23 Aprile 2016 contro il Como, rete che permise ai rossoblu di salire la partita successiva in Serie A per la prima volta nella sua storia calcistica.

Per Simy tante offerte dalla A

Con la rete segnata al Benevento a partita praticamente conclusa, il Bomber Simeon Nwankwo detto semplicemente "Simy", raggiunge le venti reti stagionali con la maglia rossoblu diventando sempre più una bandiera per la squadra calabrese e il classe 1992 è stato il primo nigeriano a vincere la classifica marcatori in un campionato professionistico in Italia (20 reti in Serie B 2019/2020).

Centravanti forte fisicamente, abile nel gioco aereo grazie ai suoi 198cm e con buone doti di scatto e con le sue 20 reti all'attivo è il quarto migliore marcatore di questo campionato di Serie A dietro solo a Cristiano Ronaldo (29), Lukaku (23) e Muriel (22). Corteggiato da tante squadre italiane e straniere, sembrerebbe però che nelle ultime ore avrebbe chiesto informazioni la Salernitana neopromossa nel massimo campionato che punterebbe forte sull'attaccante della squadra calabrese.

Tutino e Ounas nel mirino

Adam Ounas è arrivato nell'ultimo giorno di mercato e fin da subito, con le sue giocate, ha concquistato i tifosi rossoblu. Il Franco-algerino è un mancino naturale, rapidissimo nei dribbling e può giocare ala destra o in un attacco a tre e in questo scorcio di campionato ha realizzato 4 reti in 13 presenze. Il Crotone vorrebbe trattenere il calciatore ma difficilmente scenderà di categoria. Un altro calciatore accostato al Crotone è Gennaro Tutino attaccante della Salernitana in Prestito dal Napoli che in questa stagione con la maglia granata ha realizzato 13 reti in 36 presenze contribuendo alla squadra campana di approdare, dopo ben 23 anni, nuovamente nella massima Serie.