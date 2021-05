Il campionato è terminato da oltre una settimana e le trattative di Calciomercato sono ormai iniziate, con alcuni avvenimenti sorprendenti. Sul fronte Milan, la notizia principale è il mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Al suo posto il Milan ha già ufficializzato l'acquisto di Mike Maignan, ex portiere del Lille. I rossoneri, però, rischiano di perdere un altro tassello, infatti Alessio Romagnoli difficilmente resterà alla corte di Stefano Pioli, visto il suo contratto in scadenza nel 2022 e lo scarso feeling con il tecnico del Milan.

Al suo posto Pioli accoglierebbe volentieri il capitano della Fiorentina German Pezzella, difensore argentino esperto e di sicuro affidamento.

Un altro giocatore che non dovrebbe far parte della rosa rossonera la prossima stagione è Soualiho Meite, che con molte probabilità non sarà riscattato dal Torino. Per sostituirlo il dirigente rossonero Paolo Maldini, starebbe pensando all'olandese del Bologna Jerdy Schouten.

Milan, Pezzella possibile rinforzo in difesa

Il difensore argentino German Pezzella è in uscita dalla Fiorentina e ha diversi ammiratori tra i principali campionati europei. La società viola vorrebbe monetizzare al massimo la cessione del giocatore e chiederebbe 10 milioni di euro per il suo cartellino.

iI capitano viola è seguito dal Milan di Pioli in Italia, dal Valencia e dal Getafe in Spagna e dal Bayer Leverkusen in Germania. Il Milan potrebbe acquistarlo nel caso in cui ci fosse un'accelerata per la cessione di Romagnoli, visto che i rossoneri non vorrebbero offrire il rinnovo del contratto al difensore in scadenza nel 2022.

L'argentino ha disputato 32 partite in stagione con la Fiorentina, realizzando anche un gol e due assist.

Meite out, Schouten in

Il Milan è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e le idee degli uomini mercato rossoneri c'è anche Jerdy Schouten. Il giocatore ha diversi ammoratori nel nostro campionato, infatti sull'olandese ci sono anche la Roma e l'Atalanta, ma il Bologna non vorrebbe cederlo.

Il classe 1997 unisce a una discreta qualità molta quantità, il solo gol giocato in 55 partite in rossoblù tradisce la sua scarsa propensione offensiva ma sarebbe una bella alternativa al duo Kessie-Bennacer in mezzo.

L'acquisto del giocatore del Bologna colmerebbe la casella che con ogni probabilità verrà lasciata vuota da Meite, il quale dopo il prestito al Milan tornerà al Torino poichè la dirigenza rossonera avrebbe deciso di non esercitare il diritto di riscatto pattuito con i granata che si attesta sui 7 milioni di euro.