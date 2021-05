La Juventus ha chiuso la stagione nella maniera ideale vincendo la Coppa Italia e conquistando la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Nonostante questo, è arrivato l'esonero di Andrea Pirlo, con la società bianconera che si è affidata a Massimiliano Allegri come nuovo tecnico. In una stagione difficile per la squadra bianconera, alcuni giocatori si sono comunque distinti. Su tutti spicca Matthijs de Ligt, oramai un vero e proprio leader della difesa della Juventus. Sarà protagonista nell'Europeo 2021 con l'Olanda. E, proprio dal ritiro della nazionale olandese, de Ligt ha parlato della stagione appena finita, ma anche delle indiscrezioni di mercato che lo riguardano.

Il difensore ha sottolineato di essere felice alla Juventus, scartando in qualche modo le voci di mercato che parlano di un interesse concreto del Barcellona. Matthijs de Ligt ha dichiarato che, nonostante la stagione difficile per la Juventus, lui in campo si sente molto bene.

De Ligt ha dichiarato di stare bene alla Juventus

"Futuro? Adesso sono felice alla Juventus, come un pesce in acqua". Queste le parole di de Ligt in riferimento alle indiscrezioni di mercato che parlano di un suo possibile addio alla società bianconera. In merito all'interesse del Barcellona nei suoi riguardi ha dichiarato: "Il Barcellona potrebbe essere il prossimo passo ideale? Non lo so. Non ha senso adesso. Non è importante per me.

Nessuno si è ancora fatto avanti". Dichiarazioni che sembrano dimostrare come in questo momento de Ligt non pensi di lasciare la Juventus. Anche la società bianconera difficilmente lascerà partire il difensore olandese, anche se dovesse arrivare un'importante offerta. La Juventus del futuro dovrebbe ripartire infatti da lui, Kulusevski e Chiesa.

Giovani che potrebbero essere integrati da altri talenti importanti, come ad esempio Donnarumma, Locatelli e Kean.

La Juventus 2021-2022

La Juventus di Massimiliano Allegri dovrebbe ripartire dunque da de Ligt, Kulusevski e Chiesa. A questi dovrebbero aggiungersi anche Morata e Dybala. A tal proposito, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il tecnico livornese avrebbe chiesto la riconferma della punta spagnola.

La società bianconera infatti dovrebbe rinnovare il prestito con l'Atletico Madrid fino a giugno 2022, rinviando l'eventuale riscatto del suo cartellino alla fine della prossima stagione. Dovrebbe inoltre rinnovare il suo contratto Paulo Dybala. L'agente sportivo del giocatore, Jorge Antun, dovrebbe incontrare nei prossimi giorni la Juventus per definire un eventuale prolungamento di contratto. Allegri però vorrebbe la conferma anche della punta argentina.