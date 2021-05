Massimiliano Allegri è pronto a cambiare la formazione della Juventus. I tanti esperimenti di Andrea Pirlo dovrebbero finire in soffitta e il tecnico livornese vorrebbe ripartire dal 4-2-3-1. Il modulo prevede un trequartista e il solo Paulo Dybala non basterebbe, così starebbe tornano di moda la pista Hakan Calhanoglu

La situazione contrattuale del turco è abbastanza complicata ed è simile a quella di Donnarumma che il Milan ha già messo alla porta e che i bianconeri starebbero corteggiando per regalarsi un nuovo portiere. Il centrocampista va in scadenza a giugno, non ha ancora rinnovato e l’offerta da 4,5 milioni dei rossoneri non sarebbe abbastanza.

Maldini non è tipo da scendere a compromessi e non vorrebbe alzare il tiro della proposta. L’addio al momento potrebbe essere la pista più percorribile.

Calhanoglu nel mirino della Juventus

Così dopo un timido interessamento in primavera, ora la Juventus potrebbe alzare il pressing su Hakan Cahanoglu che già con Stefano Pioli giocava alle spalle della punta centrale nel 4-2-3-1. Si tratterebbe di un’operazione vantaggiosa perché il giocatore arriverebbe senza spendere soldi per il cartellino. Certo ci sarebbe da risolvere la questione ingaggio che a questo punto non dovrebbe essere inferiore ai 5 milioni, meno comunque di giocatori come Aaron Ramsey che già attualmente sono nella rosa bianconera.

All’orizzonte però ci sarebbe anche la concorrenza da superare. Non quella del club qatariota dell’Al-Duhail che aveva messo sul piatto un contratto di tre anni a 7 o addirittura 8 milioni di euro a stagione. Il giocatore non avrebbe preso in considerazione questa ipotesi che lo avrebbe sicuramente arricchito a livello economico, ma non a livello professionale.

A 27 anni lasciare l’Europa per andare a giocare in un campionato di seconda fascia potrebbe non essere una brillante idea.

Anche perché proprio nel Vecchio Continente non ci sarebbe solo la Juventus interessata. Secondo agli ultimi rumor ci sarebbe stato anche un contatto, per ora informale, tra il Liverpool e l’entourage di Hakan Calhanoglu.

Jurgen Klopp sta per perdere Georgino Wijnaldum, che dovrebbe accasarsi al Barcellona a parametro zero nelle prossime settimane, e così avrebbe pensato anche al trequartista attualmente in rossonero per sostituirlo.

La corsa sembra essere partita, il Milan non dovrebbe scendere a patti con Calahnoglu e quindi la partenza non è idea da scartare. Allegri lo stima e lo vedrebbe bene nella sua nuova Juventus, i contatti potrebbero ripartire e con una certa urgenza, altrimenti la concorrenza potrebbe diventare sempre più folta e agguerrita.