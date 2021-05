L'arrivo di Simone Inzaghi all'Inter potrebbe spianare la strada anche per il colpo targato Luis Alberto. Lo spagnolo, infatti, sarebbe il profilo richiesto come primo rinforzo dal tecnico ex Lazio. Il centrocampista si inserirebbe alla perfezione nel 3-5-2 introdotto da Antonio Conte, sul quale lavorerà anche il neo tecnico dei nerazzurri.

Lotito non avrebbe intenzione di vendere Luis Alberto

La valutazione del classe 1992 sarebbe di circa 50 milioni di euro, ma il patron della Lazio Claudio Lotito non avrebbe alcuna intenzione di cedere i calciatori più rappresentativi, soprattutto dopo il trasferimento di Simone Inzaghi.

Il presidente dei bianco-celesti ha mostrato il totale disaccordo con la scelta dell'allenatore, avvenuta tra l'altro poche ore dopo l'accordo verbale per il rinnovo del contratto con la Lazio.

L'Inter sarebbe costretta a vendere per accontentare Inzaghi

Il profilo di Luis Alberto sarebbe stato sondato dalla società nerazzurra già in passato, ma Claudio Lotito avrebbe sempre preferito evitare di intavolare trattative con le dirette concorrenti per il titolo dello scudetto. I dirigenti dell'Inter, però, per finanziare il mercato sarebbero costretti a cedere i calciatori con maggior mercato per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. Nel caso si dovesse aprire un'operazione per il fantasista spagnolo, potrebbe essere sacrificato Christian Eriksen.

Il danese, titolare nella seconda parte di stagione, sarebbe seguito nuovamente dal Tottenham che potrebbe mettere sul piatto circa 30 milioni di euro per il cartellino.

Da definire anche la situazione relativa a Stefano Sensi. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l'ex calciatore del Sassuolo sarebbe stato messo nel mirino, sotto richiesta di Gennaro Gattuso, della Fiorentina.

Il classe 1995 potrebbe garantire alle casse nerazzurre circa 25-30 milioni di euro. Continua anche il lavoro per la cessione dei calciatori in esubero: Radja Nainggolan dovrebbe restare al Cagliari, anche se non sarebbe stata ancora trovata la formula giusta per entrambe le squadre. Arturo Vidal dovrebbe lasciare la Pinetina per il suo stipendio, ritenuto troppo elevato, da circa 6 milioni di euro.

Il cileno sarebbe corteggiato dal Marsiglia allenato da Sampaoli. Matias Vecino, invece, potrebbe essere inserito come contropartita tecnica nell'operazione che si dovrebbe imbastire con l'Udinese per il cartellino di Juan Musso. Il portiere avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro, mentre l'uruguaiano sarebbe stimato circa 8-10 milioni di euro. In Friuli potrebbe andare anche Andrea Pinamonti, che ha trovato poco spazio con Antonio Conte.