Il 18 maggio alle 20:30 allo stadio Olimpico va in scena il recupero della sfida Lazio-Torino, rinviata il 2 maggio per i troppi contagi, dieci di cui otto giocatori, nel gruppo granata. Si torna in campo nel momento più delicato della stagione per gli ospiti. Davide Nicola ha bisogno di un punto per la matematica salvezza in Serie A, se non riuscirà ad ottenerlo, si giocherà tutto nello scontro diretto con il Benevento di domenica. Nulla ha invece da chiedere a questa gara Simone Inzaghi che deve rialzarsi dopo la sconfitta nel derby, ma non ha obiettivi di classifica.

I biancocelesti sono sesti e ormai sicuri di partecipare alla prossima Europa League.

La Lazio arriva alla partita, come detto, dopo la sconfitta con la Roma, seconda nelle ultime tre gare dopo quella con la Fiorentina, in mezzo c’è la vittoria con il Parma. La sfida con i viola ha fermato una rimonta che aveva visto Immobile e compagni portare a casa i tre punti in sette partite su otto tra marzo e aprile. Situazione ancora più delicata in casa Torino, le ultime due sconfitte sono state per certi versi sconcertanti, il 7-0 con il Milan è una macchia che rischia di rimanere indelebile e anche il 4-1 con lo Spezia è difficilmente commentabile.

Le probabili formazioni di Lazio-Torino

I padroni di casa si presenteranno con qualche defezione.

La prima sarà in difesa con Acerbi che si è infortunato e rischia di saltare anche l’Europeo, al suo posto dovrebbe giocare Luiz Felipe con Radu e Marusic a chiudere la linea davanti a Strakosha. A centrocampo turno di stop per Milinkovic-Savic, al suo posto Parolo, con Leiva regista e Luis Alberto a completare il pacchetto centrale.

Sugli esterni il solito duo Lazzari-Lulic; in attacco, vicino all’inamovibile Immobile, Inzaghi dovrebbe scegliere Pereira.

Niente turnover, nonostante un’altra settimana da tre gare, per il Torino. Nicola rischierà anche Andrea Belotti che da diffidato, se ammonito, salterà la sfida con il Benevento. Il Gallo sarà affiancato da Zaza o da Sanabria, con il primo leggermente favorito.

Alle loro spalle si muoverà Verdi. Quasi sciolto anche il dubbio a destra con Singo che ha scavalcato Vojvoda, autore dei due gol che sembravano aver regalato la salvezza al Toro prima del tracollo con Spezia e Milan. Per il resto, dentro tutti i titolarissimi, Ansaldi a sinistra, Mandragora e Rincon in mezzo, Sirigu in porta e Izzo, Nkoulou e Bremer in difesa. Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Torino:

Lazio (3-5-2) Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Parolo, Luca Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Pereira. All. Inzaghi

Torino (3-4-1-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. All.Nicola