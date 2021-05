L'Inter ha cominciato a muoversi programmando la prossima stagione. I nerazzurri, come tutte le altre società, hanno pagato la crisi economica che ha travolto il mondo del calcio in questi mesi e per questo motivo puntano prima a muoversi in uscita sfoltendo la rosa con la cessione di quegli elementi che non rientrano nei piani del tecnico, Antonio Conte. Proprio per questo, in primis si proverà a piazzare quei giocatori con un ingaggio troppo alto in proporzione all'impiego e due sono i calciatori che rispondono a questi standard: Alexis Sanchez e Arturo Vidal.

Vidal verso l'addio

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato è Arturo Vidal. Il rendimento del centrocampista cileno è stato sicuramente al di sotto delle aspettative, con il giocatore che non è riuscito a fare la differenza, nonostante fosse stato voluto fortemente da Antonio Conte la scorsa estate. Il club nerazzurro è riuscito ad accontentare il proprio tecnico, prendendo il Guerriero dal Barcellona praticamente a costo zero, con un bonus da 1 milione di euro che dovrà essere versato nelle casse blaugrana per la vittoria dello scudetto.

Vidal ha messo a segno soltanto una rete in 23 partite di campionato, messa a segno contro la Juventus, collezionando anche un assist.

Il cileno ha realizzato un gol anche in coppa Italia, su calcio di rigore contro la Fiorentina. Numeri troppo bassi, soprattutto per un giocatore che l'anno prossimo andrà a percepire oltre 6 milioni di euro a stagione. Proprio per questo motivo l'Inter punta a piazzarlo sul mercato e uno dei club interessati sarebbe il Marsiglia.

A premere per il suo acquisto è soprattutto il tecnico del club francese, Jorge Sampaoli, che lo ha allenato quando era commissario tecnico della Nazionale cilena. L'Inter, pur di liberarsi del suo ingaggio, potrebbe lasciarlo andare anche a parametro zero.

Anche Sanchez in uscita

Un altro giocatore per cui Antonio Conte avrebbe dato il placet alla partenza è Alexis Sanchez.

L'attaccante cileno vorrebbe giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto in questa stagione e anche l'anno prossimo potrebbe essere chiuso da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. In questo caso, rispetto a Arturo Vidal, bisognerà vedere quale sarà la destinazione del Nino Maravilla. Non è escluso un ritorno di fiamma della Roma, visto che i giallorossi erano stati vicini al suo acquisto già lo scorso gennaio, nell'ambito del possibile scambio con Edin Dzeko. Operazione che potrebbe tornare in auge tra qualche mese, visto che il centravanti bosniaco è pronto a lasciare la Capitale per una nuova avventura.