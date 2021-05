L'Inter sarebbe pronta a programmare la prossima stagione, ma prima vuole sistemare i problemi economici con il finanziamento da quasi 300 milioni di euro in arrivo da Oaktree, che diventerà socio di minoranza rilevando il 31% di LionRock. I nerazzurri dovranno fare qualche sacrificio sul mercato per abbassare il monte stipendi, ma la priorità sarà quella di cedere giocatori che non sono al centro del progetto e che hanno un ingaggio spropositato in epoca post Covid, come ad esempio Arturo Vidal, che percepisce sei milioni di euro all'anno netti pur non essendo un titolarissimo.

E il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, avrebbe avanzato le proprie richieste per restare sulla panchina nerazzurra, su tutta quella di non toccare proprio i titolarissimi, che dovrebbero essere sei giocatori, tra cui ci sono Romelu Lukaku e Nicolò Barella.

Gli intoccabili di Conte

Antonio Conte avrebbe avanzato le proprie richieste ai dirigenti, in attesa dell'incontro con il presidente, Steven Zhang, per restare sulla panchina dell'Inter anche nella prossima stagione. Sono sei i giocatori definiti intoccabili per andare a caccia della seconda stella, cioè della vittoria del ventesimo scudetto nella storia il prossimo anno.

In cima a questa particolare lista ci sarebbe, ovviamente, Romelu Lukaku, grande protagonista della vittoria del tricolore quest'anno.

Il centravanti belga ha trascinato i nerazzurri a suon di gol e assist, avendo messo a segno ben 23 reti e collezionato 11 assist in 35 partite in campionato, a fronte di quattro reti realizzate in quattro partite di Champions League.

Un altro pilastro per il presente e per il futuro, secondo Conte, dovrebbe essere Nicolò Barella, uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano.

Classe 1997, Conte lo ha schierato sempre quando ha potuto e non sembra poter fare a meno di lui in mezzo al campo e per questo lo avrebbe posto tra gli incedibili, con tre reti all'attivo in trentasei presenze in campionato.

Gli altri incedibili

Oltre a Nicolò Barella e Romelu Lukaku, ci sarebbero altri quattro giocatori posti nella lista degli incedibili da parte di Antonio Conte per restare sulla panchina dell'Inter.

Incedibile Lautaro Martinez, che quest'anno ha dato continuità alle proprie prestazioni rispetto a quanto successo l'anno scorso, mettendo a segno 16 reti e collezionato cinque assist in trentasette partite di campionato. Sugli esterni l'unico intoccabile dovrebbe essere Achraf Hakimi, classe 1998 con ancora tanti margini di crescita, ma spesso già decisivo quest'anno, avendo messo a segno sette reti e collezionato otto assist in 36 partite. In difesa, invece, Conte avrebbe posto tra gli intoccabili Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, con qualche sorpresa su quest'ultimo visto che solo un anno fa sembrava messo ai margini, tanto da essere vicino alla cessione al Tottenham.