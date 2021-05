La sessione invernale di mercato non ha regalato colpi all'Inter, per i motivi arcinoti a tutti, ma la prossima estate il club di Viale della Liberazione potrebbe concludere operazioni molto importanti in varie zone del campo. In particolare, si cercherà di rinforzare il reparto avanzato. A parte il tandem d'attacco titolare formato da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, infatti, i nerazzurri sono alla ricerca di certezze anche per le alternative che permetta, appunto, di far rifiatare la Lu-La. Il futuro di Alexis Sánchez è ancora incerto. A pesare, infatti, è l’ingaggio di 7 milioni, cifra che l'Inter non sembrerebbe più disposta a sostenere.

Il futuro invece è già deciso per Andrea Pinamonti: il classe 1999 a fine stagione lascerà nuovamente Milano. A prendere il posto di Pinamonti sarà Eddie Salcedo. L'attaccante di proprietà nerazzurra è pronto a tornare alla base dopo l'esperienza al Verona.

Salcedo ritorna all'Inter

Eddie Salcedo tornerà a breve all'Inter. Lo scorso settembre i nerazzurri cedettero l'attaccante in prestito al Verona con diritto di opzione e contro-opzione a favore. Salcedo, nato a Genova da genitori colombiani l'1 ottobre 2001, è cresciuto nelle giovanili del Genoa, con cui all'età di 15 anni ha fatto il proprio debutto in Serie A. Nell'estate del 2018 è passato in prestito all'Inter, disputando 27 partite e realizzando 12 reti nel campionato Primavera.

Lo scorso giugno è stato acquistato a titolo definitivo dai nerazzurri per circa 9 milioni di euro. Il ragazzo è poi stato girato in prestito più volte, prima al Genoa stesso e poi al Verona. Proprio nel club veneto, grazie alla guida di Ivan Jurić, si è messo in mostra esternando tutte le proprie qualità, tanto che da luglio tornerà all’Inter per giocarsi le sue carte.

Quest’anno Salcedo ha collezionato ben 23 presenze con il Verona, di cui 21 in Serie A e 2 in Coppa Italia, segnando 3 gol e fornendo due assist. Le reti sono arrivate contro Fiorentina e Spezia in campionato e contro il Venezia in Coppa Italia. L’attaccante italo-colombiano ha giocato quest’anno sia da punta che tra trequartista, nei due dietro la punta nel 3-4-2-1 di Juric.

La sua rapidità lo rende un giocatore imprevedibile, in grado di ricoprire praticamente tutti i ruoli dell’attacco.

Le cifre

Nei prossimi mesi, Salcedo approderà nuovamente a Milano nella squadra neo campione d'Italia. Il ritorno del diciannovenne in nerazzurro permetterà alla società di Suning di ridurre lievemente il monte ingaggi. Salcedo all'Inter percepirà infatti un compenso netto leggermente superiore ai 200.000 euro, cifra decisamente inferiore ai 2 milioni che percepisce attualmente Andrea Pinamonti.

Marotta vorrebbe ricavare almeno 15 milioni di euro dalla cessione dell'ex Frosinone, cifra che però non molti club sembrerebbero disposti a mettere sul tavolino a causa dello scarso utilizzo che il classe 99 ha avuto in questa stagione.

Non è da esclude un possibile inserimento di Pinamonti nella trattativa con il Verona che riporterebbe in nerazzurro Federico Dimarco.