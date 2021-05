Inter e Roma potrebbero sicuramente essere protagoniste della prossima sessione di Calciomercato, anche se per motivi diversi. I nerazzurri hanno vinto lo scudetto in questa stagione e puntano ad essere competitivi, adesso, anche in Champions League dopo l'ultimo posto nella fase a gironi. Prima però, dovranno pensare a sfoltire la rosa da quegli elementi che non sono al centro dello scacchiere tattico di Antonio Conte. I giallorossi, invece, devono riscattare un'annata deludente in cui al massimo riusciranno a qualificarsi per la conference League.

Un nome che potrebbe vedere le due società discutere nelle prossime settimane sarebbe quello di Federico Dimarco.

La Roma sarebbe interessata a Dimarco

In questi ultimi giorni si è parlato molto del futuro di Federico Dimarco. L'esterno mancino è attualmente in prestito all'Hellas Verona ma resta di proprietà dell'Inter e per questo motivo dovrebbe tornare a Milano al termine di questa stagione, anche perché il club di Setti non sembrerebbe intenzionato a esercitare il diritto di riscatto da 6,5 milioni di euro, avendo chiesto uno sconto ai nerazzurri che, a loro volta, non vogliono concedere.

Il giocatore potrebbe anche restare a Milano, visto che Antonio Conte chiede un rinforzo sulla fascia sinistra alla luce degli addii di Ashley Young e Aleksander Kolarov, entrambi in scadenza di contratto, e del futuro incerto di Ivan Perisic.

Ma, secondo ai rumors sul web, sul classe 1997 avrebbe messo gli occhi la Roma su espressa richiesta di José Mourinho, che avrebbe fatto la lista dei rinforzi richiesti al patron Friedkin. In questa stagione, infatti, Dimarco con la maglia dell'Hellas Verona ha dimostrato di aver fatto il salto di qualità offrendo continuità alle proprie prestazioni, mettendo a segno anche cinque reti e collezionando tre assist in 34 partite di campionato.

Inoltre, Juric lo ha impiegato come jolly difensivo, visto che oltre a giocare come quinto a sinistra, in alcune circostanze è stato schierato anche come terzo a sinistra in una difesa a tre.

La possibile richiesta dell'Inter

L'Inter non lascerà andare tanto facilmente Federico Dimarco e il fatto di non aver voluto concedere sconti sulla cifra del riscatto al Verona lo conferma.

Anzi, i nerazzurri adesso valutano l'esterno mancino anche più dei 6,5 milioni di euro pattuiti con il club di Setti, chiedendo intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra importante oggi che, però, permetterebbe di realizzare una notevole plusvalenza visto che il classe 1997 è un prodotto del vivaio nerazzurro. La Roma, dal proprio canto, potrebbe anche provare a inserire nell'affare il cartellino di Edin Dzeko, accostato ai nerazzurri già nei giorni scorsi, più un piccolo conguaglio economico per convincere il club meneghino a privarsi di Dimarco e assecondare le sue richieste economiche.