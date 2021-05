L'Inter potrà godersi le ultime quattro giornate di campionato in assoluta tranquillità. Dopo aver conquistato il suo diciannovesimo scudetto, grazie alla vittoria contro il Crotone e il pareggio dell'Atalanta contro il Sassuolo, potrà concentrarsi direttamente sulla prossima stagione. Le idee sono chiare: serve rinforzare la rosa con due o tre innesti e abbassare il monte ingaggi. La pandemia da Covid-19 ha colpito tutte le società di calcio, Inter inclusa. Gli acquisti saranno concessi, ma a un prezzo abbordabile. Non si potranno, quindi, spendere grandi cifre.

Nonostante i bonus che arriveranno grazie allo scudetto, la società meneghina dovrà essere in grado di risanare il bilancio. Per far questo occorrerà vendere dei pezzi da 90 della squadra, quelli che, nella stagione in corso, si sono dimostrati i veri mattatori con le loro prestazioni in campo. Non c'è da escludere, quindi, che a fare le valigie potranno essere quelli considerati fino ad ora gli incedibili. Si parla di Skriniar e De Vrij. I due difensori nerazzurri, potrebbero lasciare Milano di fronte a un'offerta importante.

Skriniar e De Vrij al bivio

Si parla già di mercato in casa Inter e non potrebbe essere da meno. La società nerazzurra è pronta ad affrontare la calda estate di mercato a suon di colpi last minute o di quelli a parametro zero.

Il tutto per rafforzare una rosa già di per sé molto competitiva. Conte chiede tanto, ma per diventare campioni anche a livello internazionale serviranno gli investimenti giusti. C'è attesa ad Appiano Gentile del vertice di fine anno tra Steven Zhang, i suoi collaboratori e Antonio Conte per discutere del futuro in casa Inter.

Per poter iniziare delle trattative di mercato servirà cedere alcuni giocatori importanti come i due difensori Skriniar e De Vrij. Entrambi hanno diverse offerte soprattutto dall'Inghilterra. Qualora queste ultime dovessero risultare convincenti, la società non si tirerebbe indietro di fronte a un loro trasferimento. Il prezzo del loro cartellino è però molto elevato, si parla di 50/55 milioni di euro (valutazione di Transfermarkt).

Cifra che solo i club inglesi potrebbero permettersi.

Idea Milenkovic

A fronte di una possibile uscita di uno dei due difensori nerazzurri, Ausilio e Marotta avrebbero già pronto il colpo in canna. Si starebbe parlando di Milenkovic, il giovane difensore della Fiorentina. Il suo contratto scadrà a giugno del 2022 e lui già sente di non appartenere più ai viola. La sua partenza da Firenze, però, potrebbe venir anticipata già questa estate, con un costo di uscita decisamente inferiore rispetto ai 40 milioni richiesti un anno fa. Il ragazzo avrebbe il desiderio di giocare la prossima stagione in Champions League. Il suo salto di qualità potrebbe avvenire proprio nell'Inter di Antonio Conte.