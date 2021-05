La Juventus nelle prossime settimane potrebbe andare incontro a una vera e propria rivoluzione, sia dello staff dirigenziale che in quello tecnico. Molto dipenderà dai risultati che raggiungerà la squadra in questo finale di stagione ma si parla di un possibile addio di Andrea Agnelli dal ruolo di presidente della società bianconera. In tal caso potrebbero lasciare anche Pavel Nedved e Fabio Paratici, da anni collaboratori del massimo dirigente bianconero. Proprio l'attuale direttore sportivo potrebbe lasciare Torino indipendentemente da un'eventuale conferma o meno di Agnelli.

Il suo contratto in scadenza a giugno 2021 lascia pensare ad una volontà della società di non rinnovare la sua intesa contrattuale. A tal riguardo arrivano indiscrezioni di mercato che confermerebbero un interesse concreto del Manchester United e del Bayern Monaco per il dirigente. Nel caso in cui Paratici dovesse lasciare la Juventus, il suo posto potrebbe essere preso da Federico Cherubini, già parte dello staff dirigenziale bianconero.

Paratici potrebbe diventare un nuovo dirigente del Manchester United o del Bayern Monaco

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Paratici potrebbe lasciare la Juventus in estate. La società bianconera starebbe valutando diversi cambiamenti, fra cui quelli dello staff dirigenziale e dello staff tecnico.

Paratici sarebbe sostituito da Cherubini. L'eventuale addio dell'attuale direttore sportivo alimenterebbe ancor di più l'indiscrezione su un possibile ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus dalla prossima stagione. Secondo alcuni giornali sportivi infatti il tecnico livornese quando venne esonerato dalla società bianconera a maggio 2019 si lasciò benissimo con tutti i dirigenti, tranne che con Paratici.

Proprio per questo avrebbe messo come unica condizione per un suo ritorno l'addio dell'attuale direttore sportivo.

La situazione panchina della Juventus

Intanto arrivano indiscrezioni di mercato anche in merito al tecnico che potrebbe guidare la Juventus la prossima stagione. Difficile pensare ad una conferma di Andrea Pirlo, non solo per i risultati deludenti raccolti in questa stagione ma anche per le prestazioni offerte dalla squadra.

Massimiliano Allegri rimarrebbe una prima scelta per la panchina anche se nelle ultime ore si parla anche di un possibile ingaggio di Zinedine Zidane. L'uscita in semifinale di Champions League da parte del Real Madrid potrebbe essere ulteriore incentivo per il presidente della società spagnola Florentino Perez nell'esonerare il tecnico francese. Le prossime settimane saranno evidentemente decisive per capire l'evoluzione della panchina della Juventus.